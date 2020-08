Klíčový moment Canada Cupu 87: Na led jde Gretz, Mario a Howie. Kdo si vezme buly?

V době, kdy čteme zprávy o rakovině Oscara Lindbloma, leukémii Briana Boylea, roztroušené skleróze u Bryana Bickella, všechno mladí, aktivní hráči, vlastně ani nešokuje, když na zhoubnou nemoc odejde dávno neaktivní hokejista. Zvykáme si, ačkoli k zamyšlení by to vést asi mělo, neb ještě někdy před půl stoletím podobná zpráva prakticky nehrozila.

O smrti Dalea Hawerchuka už jsme vás informovali. Bylo mu 57 let. Jeho odchod vzbudil pochopitelně odezvu zejména u bývalých spoluhráčů a soupeřů. Jedním z těch, kdo spadá do obou kategorií, je i legendární Wayne Gretzky, který je jen o dva roky starší.

Když se dozvěděl, že se Daleu Hawerchukovi nevede dobře, zvedl telefon a zavolal mu. Řeč se samozřejmě stočila na největší společný zážitek. Kanadský pohár 1987.

„Hezky jsem si popovídal s Dalem i jeho synem,“ cituje Největšího, v zámoří známého jako „The Great One“, server nhl.com. „Synovi jsem řekl, že by měl být na tátu opravdu hrdý, což určitě je. Během koronavirové pandemie byl čas podívat se na zápasy, které jsem dlouho neviděl. Dale hrál snad všude, krom levého beka. Jinak hrál vlevo, vpravo, všude.“

Byla to právě jejich souhra, která vedla k vítězné brance Kanadského poháru 1987. Turnaj je dnes už součástí historie. Hrál se hokej, nad jehož kvalitou musí expert uznale pokývat i po víc než třiceti letech. A nezasloužili se o to zdaleka jen Kanaďané. Co předváděl v nejvyšší rychlosti s pukem Sergej Makarov, to sotva zopakoval o patnáct let později i Pavel Bure.

Minutu a 26 vteřin před koncem třetího finále za stavu 5:5 poslal Mike Keenan na led Gretzkyho, Lemieuxe a Hawerchuka. Vhazovalo se po levé ruce kanadského brankáře. „Vždycky si budu pamatovat, že dva naši nejlepší chlapi na buly v obranném pásmu byli Brent Sutter a Mark Messier,“ říká Gretzky. „Tehdy za stavu 5:5 povídá Mike: ‚Gretzi, ty, Mario a Howie jděte.‘“

Také Hawerchuk nastupoval nejčastěji uprostřed útoku, takže tři centři. Ty nejslavnější s čísly 99 a 66 spojil Keenan už během turnaje a spolupráce to byla náramná. Projevit se měla ještě jednou.

„Přeskočili jsme mantinel a Dale povídá: ‚Kdo si vezme buly? Půjdeš ty?‘ A já řekl, že ne,“ vybavuje si nejproduktivnější hokejista všech dob. „Pak se podíval na Maria a ten odvětil: ‚Ne, Dale, je to tvoje.‘ Vždycky jsme se tomu smáli. Vstoupil tam a zbytek je historie. Říkal jsem Daleově synovi Erikovi, že to je jeden z okamžiků, na který prostě nezapomenete.“

Hawerchuk buly vyhrál a přistrčil puk Lemieuxovi. Ten ho přenechal Gretzkymu, jenž se na to, v jaké fázi byl zápas, obdivuhodně rychle přesunul z pravé strany na levou. Sovětský bek zakopnul a dál už to znáte.

Gretzky během turnaje nařídil Lemieuxovi: „Já nahrávám, ty střílíš. Máš lepší střelu, puk mi nevracej!“ Jednadvacetiletý Mario se tak zachoval i ve chvíli, kdy se mu nabízel u tyče zcela volný Larry Murphy. Jeho rána zápěstím měla laserovou přesnost.

Svůj podíl na rozhodujícím okamžiku měl i ten, jenž se nebál vzít na sebe odpovědnost za vhazování. Dale Hawerchuk byl respektovaný celou NHL. Kapitán Winnipegu Jets v letech 1984-90. Člen Hokejové síně slávy. Uznávaný pro svou skromnost, poctivost i špičkovou výkonnost.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+