Klefbom musí na další operaci, hrozí vynechání celé sezóny

Velmi špatná zpráva pro Edmonton. Elitní zadák má dlouhodobé problémy s ramenem, které se ukázaly býti chronické. K úplnému uzdravení je nutná operace a dlouhý proces rehabilitace. Zranění ho může stát celý nadcházející ročník.

Pokud se tuto informaci snažili Oilers ututlat, budou na Sportsnet velmi naštvaní. V posledních dnech se totiž snažili zlákat nejenom brankáře, ale rovněž také elitního obránce.

Kontaktovali Arizonu o dostupnosti služeb Švéda Ekmana-Larssona, ovšem platit jeho i Klefboma se zdá být nemožné. Výměna Klefboma by tedy byla nutná.

Bude ovšem o něj někdo stát při takto vážném zranění navíc s platem 4 a půl miliónu?

Těžko.

Klefbomovi od roku 2016 běží šestiletá smlouva s průměrným ročním platem 4,167 miliónu dolarů. Příjem ale postupně roste. V sezónách 2019/20 až 2021/22 pobírá 4,5 miliónu, v posledním roce smlouvy dokonce 5,169. Od příští sezóny má v kontaktu navíc modifikovanou klauzuli o nevyměnitelnosti.

Klefbom je ve svých 27 letech vcelku konzistentním obráncem. Produktivita u něj lehce roste, ve statistice plus/mínus se postupně propadá do mínusu. Trio obránců Nurse, Klefbom, Larsson je stále pro Edmonton klíčové. Pokud by jeden z nich vypadl, a že to vypadá velmi pravděpodobně, tým by musel hledat náhradu, pokud chce pomýšlet na úspěch.

