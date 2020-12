Když rozhodují hygienici. NHL buď vykrvácí, nebo vůbec nezačne

Tedy jedna věc se musí nechat. Vedení ligy, a tentokrát to platí i pro hráčskou asociaci, musí mít nervy ze železa. Náročné měsíce nekončí. Když už se obě strany konečně dohodly a začátek nové sezóny byl na dosah, vložili se do hry kanadští hygienici. Jejich nároky jsou větší než v USA, což je pro hokejovou soutěž s výrazným zastoupením v Kanadě velká komplikace.

Jako by nestačilo, že přechod hranic je spojen s karanténou, což přinutilo National Hockey League k bezprecedentnímu rozdělení mužstev a kolotoči zápasů čistě v rámci divizí. Jako by nestačilo, že trejdy mezi kanadskými a americkými kluby budou také spojené s karanténou. Jako by nestačilo, že vrchol play off, kdy už bude přechod hranic nutný, přináší za nezměněné situace hromadu otazníků.

Po tom všem je tu dilema: Finančně krvácet nebo vůbec nezačít.

Jak informuje jeden hokejový komentátor za druhým, situace je složitá ve všech kanadských provinciích, kde se hraje NHL. Vše záleží na postoji hygieniků v Albertě, Britské Kolumbii, Manitobě, Ontariu a Quebecu. Ve společném dopise, podepsaném šéflékařkou Deenou Hinshaw z Alberty, k němuž se dostali novináři TSN, má liga k rozjetí sezóny dvě možnosti.

Ta první by se dala za parafráze V. I. Lenina shrnout do slov: testovat, testovat, testovat. Jestliže nepůjdete do bublin, pak budete neustále testovat hráče, personál, trenéry, veškeré jejich blízké kontakty a spolubydlící. Pokud se tedy hráči budou chtít vrátit po zápasech domů. Současně by se musel přeskupit hrací kalendář tak, aby se minimalizovalo cestování mezi provinciemi.

Co má ještě NHL udělat, aby omezila cestování a přechody hranic? Snad aby se utvořily dvojice a ty hrály, ideálně na jednom místě, neustále mezi sebou? Do jedné provincie patří jen Edmonton a Calgary v Albertě, pak Toronto s Ottawou v Ontariu. Zápasy budou muset být seskupeny do bloků, patrně za nutnosti setrvat určitou dobu na jednom místě.

Dr. Hinshaw upozorňuje, že tento - hodí se dodat mimořádně ekonomicky nákladný - režim by byl důležitý především zpočátku sezóny, ovšem těžko věřit, že se situace za měsíc zlepší. Velmi pravděpodobně se zásadně nezmění až do jara.

Liga pochopitelně s testováním počítala, ovšem ne tak masivním. Navrhovaný protokol kalkuloval s denním testováním hráčů a klubového personálu během přípravných kempů a v prvních týdnech sezóny. Nadále všichni doufali v uvolnění. Rodinní příslušníci měli být testování jen na vyžádání a na náklady hokejistů.

Tohle je pořád ta lepší možnost. Druhou nazval Frank Seravalli z TSN „rozhodně méně příjemnou“. Nařizuje zcela izolované bubliny, jako tomu bylo v Torontu a Edmontonu. Jakkoli zní tento požadavek pouze „pro začátek sezóny“, všichni víme, jaká je realita. Z týdne je měsíc, z měsíce půlrok. Na další dlouhé vězení už hráči s ohledem na rodiny nepřistoupí a nelze se jim vůbec divit.

Pakliže Bettman a spol. nekývnou ani na jednu variantu, měl by se podle hygieniků už tak mnohokrát odložený start sezóny opět posunout. „Pokud dané modely nebudou pro ligu dosažitelné, doporučili bychom odložit začátek o pár týdnů,“ vzkazuje doktorka Hinshaw.

Zámořští diskutující na sociálních sítích se zlobí. Připomínají, že například letecké spoje dovnitř i ven z Kanady fungují stále s minimální kontrolou a NHL už sama o sobě nabídla dost: pravidelní testování, monitoring a hraní před prázdnými tribunami. Bohužel je to pořád málo.

Liga má Dr. Hinshaw odpovědět ve čtvrtek.

