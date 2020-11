Kdo vytěží ze současné krize nejvíc? Seattle!

Jak známo, současná krize dopadá na všechny možné i nemožné subjekty. A hokej není výjimkou. Pandemie zhatila finanční plány všech klubů na světě. NHL nedávno došla k závěru, že platový strop se příští sezonu nepohne ze současné hodnoty 81,5 milionu dolarů ani o píď. Co by to mohlo znamenat? Že situace může zajít tak daleko, že ostatní týmy budou v takové tísni a budou Seattlu zobat z ruky.

Je to jednoduché, když týmy podepisovaly nejrůznější smlouvy, počítaly s tím, že postupem let se bude platový strop navyšovat. Se současnou krizí nepočítal vůbec nikdo. Dost možná tak nastane situace, kdy se do Seattlu budou díky výměnám dostávat drazí hráči výměnou za solidní výběry v draftu.

Podobná situace nastala, když se do ligy dostávali Vegas Golden Knights. A i když ostatní týmy nechtějí posilovat novou organizaci, některé k tomu tato situace jednoduše donutí. Z této skládanky tak vychází jako vítěz Seattle.

„Přesně v to doufáme,“ přitakává generální manažer Krakenů Ron Francis.

„Současná situace by nás měla zvýhodnit, ale jak jsme mohli v posledních měsících vidět, týmy se snaží tuto situaci řešit. Hráče vymění či vyplácí z kontraktu,“ dodal.

Pravdou však zůstává, že ani tyto manévry nemusí týmům stačit, jelikož další sezona je stále plná otazníků.

„Je to tak, ještě toho musí spoustu vyřešit,“ řekl Francis. „Kolik se bude hrát zápasů? Budou na nich diváci? Tohle všechno ovlivní, jak se týmy ještě budou chovat.“

Koneckonců, Seattle ani vlastně neví, kdy začne hrát. Kdyby celý svět žil v normálu, bylo by to přibližně za jeden rok. Současná situace však ukazuje, že start přespříští sezony je jednoduše jeden velký otazník.

„Začneme jako normálně, protože bude olympiáda? Nebo začneme později, protože později skončí i předchozí sezona?“ ptal se sám sebe Francis. „Příští sezona navíc ovlivní i to, kdy budou oba naše drafty. Jednoduše řečeno, stále máme víc otázek než odpovědí.“

Jednou odpovědí však je, že Seattle se stále nemůže zapojovat do jakéhokoliv byznysu, jelikož ještě lize nesplatil částku za vstup, která činí 650 milionů dolarů.

„Nejsme součástí ligy, dokud to celé nezaplatíme. Bude to až příští rok,“ odhalil zkušený funkcionář. „Do té doby nemůžeme provádět žádné transakce. Zároveň nám to ale nebrání mluvit s ostatními týmy a naopak.“

