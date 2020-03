Každý gól Alexe Ovečkina ze sezony 2019-20. Přidá ještě něco?

Útočník Alex Ovečkin letos prožívá další střelecky výtečnou sezonu. Aktuálně mu schází pouze dva zásahy k tomu, aby podeváté v kariéře pokořil 50 gólovou hranici.

Pakliže se mu to podaří, stal by se teprve třetím hokejistou v historii National Hockey League, jenž dosáhl výše uvedeného. Před ním to zvládli Mike Bossy a Wayne Gretzky.

V tabulce střelců sezona 2019-20 se Alex Ovečkin dělí o první místo s českým útočníkem Davidem Pastrňákem (oba tedy 48 gólů). Pouze o jednu trefu zpět registrujeme útočníka Austona Matthewse.

V celkové tabulce střelců je potom Ovečkin, čtyřiatřicetiletý Rus, na osmém místě (706 gólů). Na sedmého Mikea Gartnera mu chybí dva zásahy.

Kromě 48 gólů v letošním ročníku, za 68 zápasů zapsal celkem 67 kanadských bodů.

Přidá letos ještě něco? Nejlepší hokejová liga je momentálně pozastavena kvůli pandemii koronaviru...

