Kaše vyrazil zpět za moře. Extraliga má kvalitu, ohlíží se za štací ve Varech

Se startem zámořských soutěží přišla Tipsport extraliga o kvalitní hráče, kteří se vrátili do svých klubů v Severní Americe. Velkou ztrátu počítají i Karlovy Vary, ty totiž opustili David Kaše s Jakubem Laukem.

Oba se připojili k Energii před začátkem sezony a přinesli do lázeňského města mnoho kvality. David Kaše byl ve chvíli svého odchodu dokonce nejproduktivnějším hráčem Západočechů. V sedmadvaceti startech vstřelil šest gólů a na dalších devatenácti se podílel asistencí.

„V první řadě bych hlavně chtěl poděkovat celému týmu za to, že jsem tu mohl být a hrát tu. Doufám, že jsem pomohl a naplnil očekávání trenérů i manažerů a fanoušků. Je mi líto, že se fanoušci nemohli dostat na naše zápasy, ale věřím, že to všechno ještě přijde. I za tu podporu na sociálních sítích bych jim chtěl poděkovat. Hlavně ať kluky ženou dále, podporují je,“ říká talentovaný útočník.

Zase se o něco posunul. „Hlavně to, že jsem dostal velký prostor poprvé v životě v extralize. Byl jsem na pozici toho, kdo by měl zápasy rozhodovat. Jsem za to hodně vděčný, tenhle začátek mi hodně pomohl,“ líčí Kaše.

Teprve třiadvacetiletý forvard se rozhodl před bojem o místo v nejlepší hokejové lize světa připravovat v Tipsport extralize. V té už působil ještě v barvách Chomutova, teď se ale vrátil starší a s většími zkušenostmi. A svého rozhodnutí nelituje.

„Myslím, že někdy jsou někteří lidé k extralize až moc kritičtí, má dobrou úroveň. Když to srovnám s působením ve Švédsku, tak se sice hraje všude jiný hokej, ale rozhodně v tom nevidím rozdíly, které v tom někteří hledají. Má to kvalitu a jde to vidět i na výsledcích, když se například loni hrála Champions Hockey League. Tahle liga kvalitu má, dost mi to pomohlo.“

Ve hře bylo dokonce jeho setrvání v karlovarském dresu. „Ještě jsme řešili a zvažovali, zda nezůstat tady, jestli by to nějak nešlo. Řešili jsme to s agentem, ale Philadelphia jasně řekla, že chtějí, abych se vrátil zpátky. Mají na to právo a jednoznačně přednost. Hlavní smlouvu mám s nimi, takže ji plním a jdu bojovat do Ameriky,“ hlásí.

Nyní se po povinné karanténě bude hlásit v AHL u týmu Lehigh Valley. Na farmu Flyers čeká, podobně jako na další celky ligy, dost netradiční program kvůli koronaviru, kterému se muselo mnoho sportovních odvětví podřídit. Kaše bude bojovat především o povolávací rozkaz, jakou roli ale dostane, to zatím neví.

„Informace zatím žádné nemám. Uvidíme, jak to poskládají trenéři na kempu a s jakou vizí do sezony půjdou, jelikož bychom měli hrát jenom proti trojici soupeřů, naše skupina by měla mít jen čtyři týmy. Měli bychom hrát snad patnáctkrát s jedním týmem, čtrnáctkrát a dvanáctkrát s dalšími dvěma,“ popisuje.

„Bude to hodně zajímavé, protože budeme hrát osmatřicet utkání pouze se třemi soupeři. Jsem na to hrozně zvědavý. Těším se na to, je dobré, že se můžu vrátit zase zpátky a bojovat o nejlepší ligu na světě. Doufám, že budu mít formu a bude se mi dařit,“ dodává Kaše.

Velkou motivací pro nadaného hráče je také šance zahrát si pod širým nebem na jezeře Tahoe. Právě v těchto mimořádných podmínkách proti sobě na konci února nastoupí také jeho Philadelphia proti Bostonu, kde působí jeho starší bratr Ondřej.

„To bych si samozřejmě chtěl zkusit. Je to něco, co by chtěl hrát každý, stejně jako je Winter Classic, alespoň jednou za život. Navíc je tam motivace, že to je proti Bostonu, kde hraje brácha. Musím hlavně hrát dobře na farmě a uvidíme, jak to bude dál.“

