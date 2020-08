Kaše už je v Torontu. Připojil se k Bostonu, ale proti Flyers ještě hrát nebude

Český útočník Ondřej Kaše dorazil do Toronta a zapojil se do přípravy s Bostonem. Pastrňák a spol. se chystají na úvodní utkání skupiny o nasazení ve Východní konferenci proti Philadelphii Flyers. Kouč Bruins Bruce Cassidy ovšem uvedl, že do tohoto zápasu čtyřiadvacetiletý šikula s největší pravděpodobností nezasáhne.

„Neabsolvoval karanténu tady, ale v Nové Anglii. Přijel v pátek, v sobotu byl na ledě s dalšími hráči mimo sestavu. Zabruslil si, ale v neděli určitě hrát nebude,“ řekl na tiskové konferenci trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Kaše stihl v novém působišti po únorové výměně z Anaheimu sehrát pouze šest utkání, v nichž zapsal jednu asistenci.

V součtu s předchozím úspěšným angažmá u Ducks nastoupil český útočník v NHL dosud do 204 duelů, ve kterých nastřílel 43 branek a na 54 jich nahrál.

Welcome to the bubble, Ondrej! pic.twitter.com/k8TCF7P9HG — Boston Bruins (@NHLBruins) August 1, 2020

Share on Google+