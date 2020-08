Julien se po angioplastice plně zotavil. V příští sezoně se chce vrátit na střídačku

Velmi nepříjemné zážitky, které vyústily až v chirurgický zákrok, má za sebou trenér Montrealu Claude Julien. Ten musel být během letošního play-off hospitalizován v nemocnici kvůli bolestem na hrudi a musel se podrobit zákroku, při němž mu byl zaveden koronární stent. Na odpočinek ale nemá ani pomyšlení a v příští sezoně bude opět stát na střídačce Canadiens.

„Zotavil jsem se dobře. Byl jsem ve stavu, že pokud bychom vyhráli šestý zápas, vrátil bych se to bubliny v Torontu,“ překvapil zkušený trenér, jehož Montreal ovšem šestý zápas série prvního kola Východní konference proti Philadelphii nezvládl a prohrál 2:4 na zápasy.

Byť návrat na střídačku už v tomto play-off nestihl, nehodlá příliš odpočívat a chce se znovu vrhnout do náročného kolotoče, který role trenéra týmu NHL přináší. „Cítím se dobře. Měl jsem strach, ale nakonec to dopadlo dobře. Jsem připraven se vrátit na 100 procent.“

Šedesátiletý Julien musel být hospitalizován v nemocnici poté, co cítil velké bolesti na hrudi. Stalo se tak v noci po prvním utkání série, které Canadiens s Flyers prohráli 1:2. Julien svůj zážitek popsal jako velké bolesti, při nichž měl pocit, že mu hoří srdce.

Vyhledal tedy týmového lékaře a byl urychleně transportován do nemocnice, kde mu byl zaveden koronární stent (angioplastika).

Sám přiznal, že se mu opouštět tým příliš nechtělo. „Říkali mi ale, že bych do nemocnice měl jít,“ uvedl Julien. „Bylo to rozhodnutí, za které jsem nesmírně rád, ale jsem hlavně šťastný, že mám kolem sebe lidi, kteří mě přesvědčili a povzbudili k tomuto rozhodnutí. Nikdy si neuvědomujete, jak mohou takové věci být nebezpečné a nedokážete si sami sebe v takové situaci představit,“ podotkl.

I přes nepříjemný zážitek, k němuž dozajista trochu "pomohla" i náročná práce plná stresu, si však nedokáže představit, že by s trénováním skončil. „Zdraví a rodina je vždy prioritou, ale spolu s rodinou jsme připraveni na můj návrat. Jsem plně zotavený a není jediný důvod, proč bych nemohl být znovu na střídačce, nebo proč bych se měl něčeho obávat,“ pokračoval Julien.

„Mám pocit, že mnohem riskantnější pro mé zdraví by bylo, kdybych s trénováním skončil, protože pokud neděláte to, co milujete, má to dopad na vaši psychiku,“ vysvětloval zkušený kouč. „Cítím se plný energie a pořád cítím, že mám co nabídnout, a pokud bych nemohl ve své práci pokračovat, tak není pochyb, že by to na mě mělo obrovský dopad,“ dodal.

Julien má za sebou 17 let v roli hlavního trenéra NHL. Poté, co koučoval Montreal a New Jersey, prožil nejlepší roky v Bostonu, se kterým v roce 2011 vyhrál Stanley Cup. V sezoně 2016/17 se vrátil na střídačku Canadiens, s nimiž dvakrát prošel do play-off.

