Jsme s Vámi, jen zachovejte věrnost. Montreal vrací peníze za neodehrané zápasy

„Dělají to správně!“ Tak okomentoval konání Canadiens jeden z předplatitelů Montrealu. Klub se rozhodl nabídnout fanouškům vrácení peněz za neodehrané zápasy. NHL jak známo stojí kvůli celosvětové pandemii korona viru. I kdyby byla tato sezóna dohrána, s určitostí to bude bez diváků.

Když liga přerušila 12. března běžící základní část, scházely Canadiens odškrtnout čtyři domácí zápasy. Je prakticky jisté, že k jejich odehrání v Bell Centru nedojde. Natož, aby jim někdo přihlížel. Hala bývá pravidelně vyprodaná a to zejména díky majitelům sezónních permanentek. Zaplatili si službu, kterou nedostanou. Klub se staví k problému čelem.

Majitelé permanentek vybírají nyní ze dvou možností. Mohou dostat zpět peníze. Nebo je klubu ponechat. V takovém případě se jim započítá do příští sezóny ještě bonus. „Dávají padesátiprocentní bonus,“ říká jeden z permanentkářů, který si přál zůstat v anonymitě. „Za 500 dolarů dostanete kredit 750 dolarů do příští sezóny. Druhá možnost je žádat kompletní náhradu a dostanete šek na většinu zbylých utkání.“

Kanadský klub nezůstal u toho. Do nadcházejících ročníku garantoval, že nedojde ke zdražení vstupenek. To je v NHL jinak obvyklé. Za posledních 15-20 let zdražily vstupenky na dvojnásobek. Záloha na permanentky pro příští sezónu byla snížena z 15 na 10 procent. Termín na objednávky byl prodloužen a splatnost je možné poprvé v historii rozložit do několika měsíců.

„Máme hodně loajálních fanoušků, cítíme, že s nimi musíme držet pohromadě,“ řekl klubový viceprezident Vincent Lussier. „Normálně posíláme faktury na příští rok v květnu, ale situace je nepředvídatelná. Musíme se víc ptát lidí, co chtějí. Měsíční platby jsou taky důležité, protože hodně lidí má teď hluboko do kapsy.“

Montreal je s vyrovnanou bilancí výher a proher průběžně dvanáctý ve Východní konferenci, k vyřazovacím bojům daleko. V návštěvnosti je to jiná káva. Víc než dvacet let je tu pravidelně vyprodáno, po Chicagu jsou Habs dlouhodobě druhým nejnavštěvovanějším týmem NHL.

Roste obava, že někteří fandové své permanentky z ekonomických důvodů neobnoví. Zábava je zbytný statek, při škrtech v rozpočtu přichází na řadu obvykle jako první. „Pravděpodobně ano,“ přikyvuje Lussier. „Nicméně máme věrné fanoušky, kteří dědí permanentky v rámci rodin po generace. Myslím, že lidé budou chtít hokej zase vidět.“

Canadiens jsou v tomto směru proti ostatním opravdu ve výhodě. Podle odhadů renomovaného Forbesu jsou zpravidla s New York Rangers a Torontem Maple Leafsem v TOP 3 organizací s nejvyššími tržbami a nejvyšší ekonomickou hodnotou.

