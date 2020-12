Jízdní řád nové sezóny potvrzen! Některé týmy začnou s přípravou ještě v prosinci, play-off v květnu

Sezóna 2020/2021 už doslova klepe na dveře. NHL zveřejnila další informace ohledně její podoby. Kdy začnou přípravné kempy jednotlivých týmů, kdy základní část a například na který den je naplánován draft? Vše podstatné se dozvíte v našem přehledu.

Oficiální začátek přípravných kempů je naplánován na 3. ledna, byť týmy, které se v minulém ročníku neprobojovaly do závěrečného turnaje v Edmontonu a Torontu (jde o Detroit, Ottawu, New Jersey, Buffalo, San Jose, Anaheim a Los Angeles) mohou s přípravou začít už na Silvestra, tedy 31. prosince.

Žádná přípravné utkání na programu nejsou, týmy tak po krátkém kempu naskočí rovnou do soutěžních zápasů. Základní část by měla začít 13. ledna. Kvůli přetrvávajícímu uzavření kanadsko-americké hranice ale došlo ke dvěma zásadním změnám: za a) týmy budou hrát naplánovaných 56 zápasů základní části jen v rámci svých divizí; za b) došlo k úplné reorganizaci divizí, aby jedna z nich byla ryze kanadská. Týmy byly rozděleny takto:

Severní divize: Montreal Canadiens, Calgary Flames, Edmonton Oilers, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets

Východní divize: Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals

Střední divize: Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning

Západní divize: Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights

„Podle mě to bude parádní. Všechny kanadská média se budou soustředit jen na kanadské týmy, bude to jako za starých časů,“ těší se na novou kanadskou divizi trenér Jets Paul Maurice.

Uzávěrka přestupů bude 12. dubna, konec základní části 8. května. O tři dny později začnou boje o Stanleyův pohár.

Z každé divize postoupí čtyři nejlepší týmy do play-off, které by mělo mít klasický čtyřkolový formát a hrát se na čtyři vítězné zápasy. Play-off skončí nejpozději v polovině července, aby se stihly uskutečnit hned dva drafty: ten klasický bude 23. a 24. července, ten rozšiřovací k příležitosti vstupu Seattle Kraken do NHL už 21. července. 28. července by se pak měl otevřít trh s volnými hráči.

