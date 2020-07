Jízdní řád NHL: Kempy od 13. července, play off od 1. srpna, kolektivní smlouva na šest let

Intenzivní jednání z posledních dnů spějí snad ke zdárnému konci. „Puk je na brankové čáře, stačí ho došťouchnout do sítě,“ komentuje aktuální stav zpravodaj TSN.

Liga i Hráčská asociace se podle všeho dokázaly domluvit na detailech dokončení sezóny a následném pokračování své existence. Pokud nedojde k dalšímu zdržení, hráči by měli o smlouvě hlasovat v pondělí, na všechno budou mít 72 hodin. Ke schválení nové kolektivní smlouvy, která by měla platit šest let, potřebují nadpoloviční většinu. Obecně se neočekává, že by návrh neprošel, ale znáte to… Vsadit na kladný výsledek životní úspory by asi taky nebyl nejlepší nápad.

Rada guvernérů potřebuje k odsouhlasení dvě třetiny, přičemž lze rovněž těžko předpokládat, že by Gary Bettman, obklopený těmi nejaktivnějšími majiteli, dojednal něco, co následně ostatní odmítnou. Tak moc, aby mezi sebou majitelé všechno průběžně neprobrali, jich zase není.

To nejpodstatnější z výčtu termínů a dat Franka Seravalliho z TSN:

Tréninkové kempy by měly odstartovat 13. července. O třináct dnů později už by měli být všichni v Edmontonu nebo Torontu, kde se má 1. srpna začít hrát. Pokud nedojde ke katastrofě a dalším odkladům nebo přerušení, měl by se Stanley Cup předávat první týden v říjnu.

Draft by měl proběhnout následně, tj. někdy v průběhu října.

Každý má právo obávat se o své zdraví a život. Jakýkoli hokejista tedy může odmítnout návrat do hry bez suspendace nebo disciplinárního postihu. Na příkladu zemí, které s epidemií neúspěšně bojují delší dobu, je zřejmý zajímavý trend. Jak v USA, tak například ve Švédsku neustále rostou počty nakažených, ale klesají počty obětí. Čím dál víc lidí covid-19 zvládá. Může za tím být mutace viru k mírnější formě, obvyklá pro jiné epidemie, nebo slunečné počasí, které nám dodává tolik potřebný vitamín D. Bez ohledu na čísla je ale důležité, že hráči mají možnost vystoupit z vlaku, který podle jejich názoru jede špatným směrem.

Bonus za play off bude letos činit 32 miliónů dolarů. Vypadnuvší z předkola dostanou 20 tisíc na hlavu. Částka s odehranými koly poroste až k 240 tisícům pro každého člena vítězného týmu.

Horní hranice platového stropu pro ročník 2020-21 má být 81,5 mil. a zůstane zde, dokud se ligové příjmy označované jako HRR nevrátí na 4,8 miliardy dolarů. Taková byla suma předpovídaná pro tuto sezónu, samozřejmě bez vědomí, že dojde k nějaké pandemii.

Jak již bylo v mnoha zdrojích naznačeno, hráči dostali zelenou k účasti na olympijských hrách 2022 v Pekingu a 2026 v Miláně. Úplně vyhráno ale ještě není. Liga musí s Mezinárodním olympijským výborem dojednat pojistky obřích hráčských kontraktů, což v minulosti býval problém. Doladění účasti hokejových hvězd pod pěti kruhy tak bude ještě závislé na výsledku jednání NHL, IOC (česky MOV) a hokejové IIHF.

Žádná omezení podpisových bonusů. Velké vítězství Hráčské asociace. Liga původně usilovala o zastropování bonusů na 50% platu, nakonec ale couvla. Kluby budou moci dál vyplácet hokejistům většinu platu první den v sezóně, praxe typická pro bohaté organizace. Hráči tak mají v případě výluky nebo jiného přerušení soutěže své jisté.

Poslední letošní výplata. Dosud o ní nebylo rozhodnuto. Tady nakonec uspěly kluby, neboť poslední dubnový šek bude použit jako splátka hráčského dluhu vůči majitelům. Dohromady má jít o 140 miliónů dolarů.

Zásobní účet escrow, kam hokejisté odvádí část výplat, aby v souhrnu nepřetekli smluvené procento ligových příjmů, bude v příští sezóně 20%, další rok 14-18%, později 10 a 6%.

Klauzule o nevyměnitelnosti (ať už no-trade nebo no-move) se bude stěhovat s hráčem, pakliže dojde k jeho výměně před odstartováním platnosti klauzule. Příklad: Montreal vyměnil P.K. Subbana do Nashvillu jen pár dnů před začátkem platnosti jeho no-move klauzule. Nashville ji zneplatnil a mohl jej následně vyměnit do New Jersey. To nově nebude možné.

Smlouvy s velkým rozdílem mezi prvními a pozdními roky – musí jít minimálně o šestileté kontrakty s dopadem nad 7,5% platového stropu - budou v sestupnosti omezeny. Maximální variabilita poklesne z 50 na 35%.

Minimální mzda se zvýší ze 700 na 750 tisíc dolarů ročně. Na této úrovni setrvá čtyři sezóny, pak poskočí na 775 a 800 tisíc.

Zdravotní podpora po skončení kariéry vzroste z 3500 na 5000 dolarů.





