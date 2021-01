Jezero Tahoe, zápasům místo zaslíbené. NHL plánuje dvě venkovní klání

Za normálních okolností by fanoušci nejlepší hokejové ligy světa dnes netrpělivě vyčkávali na tradiční zápas pod otevřeným nebem. Jenže koronavirus všechny plány narušil a NHL své podniky na přírodních kluzištích odložila. Podle posledních zpráv se nicméně zdá, že návrat ke kořenům by se přece jen mohl konat. Na ledovém povrchu amerického jezera Tahoe liga údajně plánuje dva duely.

Zástupci NHL původně chtěli odložit oba venkovní mače. Jenže nyní zřejmě přicházejí s náhradním plánem. Podle současných informací by se mohly partie mezi Coloradem a Vegas, respektive Philadelphií a Bostonem odehrát na jezeře Tahoe. To se nachází v západní části Spojených států amerických.

Čtyři zmíněné kluby by se potkaly v rozmezí pouhých dvou dnů, tedy 20. a 21. února. Referují o tom servery Sportsnet a rovněž The Athletic. Většinou se v této oblasti konají golfové turnaje. Elliotte Friedman proto upřesnil, že by se hokejové partie sehrály v okolí 16. až 18. jamky.

Celkový počet zapojených osob by se mohl pohybovat okolo 400 členů, a to včetně hráčů, klubových pracovníků a organizátorů. NBC už dokonce zařadila tato utkání do svého programu vysílání.

Původně se zavedené Winter Classic mělo hrát na startu kalendářního roku. Ve vzájemném zápase by se potkali Blues společně s Wild. Duel se nicméně odsunul na příští rok. Podnik Stadium Series se také dočká přesunu. Původně k němu mělo dojít 20. února. Soupeř Caroliny doposud nebyl oznámen.

