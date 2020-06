Jezdci se bojí o Kakka. Je možné, že příprava začne bez něj

Diabetik, celiak. Těžce zkoušené tělo Kaapa Kakka si neumí poradit s cukry ani lepkem. Ne že by zdravým obě substance zrovna prospívaly, pro nemocné jsou ale skutečnou hrozbou. Se zohledněním současné situace v USA je to pro New York Rangers signál mít se na pozoru.

Klubový prezident John Davidson slíbil, že nic nepodcení. Před startem tréninkového kempu proběhnou mohutné konzultace s lékaři. Zdraví hráčů bude na prvním místě. Právě o mladý finský poklad budou mít v New Yorku velký strach.

„Vím, že bruslil a trénoval jako šílený, aby byl připravený k návratu. Jsem si jistý, že chce hrát. Na druhou stranu, pro každého bude důležité brát ohled na své zdraví,“ řekl Davidson ve čtvrtek. „Je lhostejné, jestli je vám devatenáct anebo jste starší člen managamentu. Všechno musí být správně nastavené.“

Také proto je možné, že tréninkový kemp Rangers začne bez Kakka. Mladý Fin trpí celiakií, což je autoimunitní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku. K tomu má diabetes prvního typu, opět autoimunitní záležitost, kdy jeho slinivka, bombardovaná vlastní imunitou, neprodukuje dost inzulinu, který zametá cukr do buněk. Cukr pak zůstává v krvi a páchá neplechu.

„Když hypoteticky nebude moct hrát, tak nebude hrát,“ připouští Davidson. „Postaráme se o něj, je naší důležitou součástí. Když to půjde, hrát bude. Jsem si jistý, že by to chtěl. Musíme ale naslouchat vědcům a zdravotníkům, však oni nám řeknou.“

Prozatím víme, že podle manuálu NHL nesmí trénovat víc než šest hráčů pohromadě. Týmy nesou zodpovědnost za pravidelné testování na covid-19, a to minimálně dvakrát týdně. Navrátilci z Evropy budou muset podstoupit čtrnáctidenní karanténu, než se připojí k ostatním.

Rangers jsou v kontaktu se všemi svými hokejisty, ať už jsou v tuto chvíli kdekoli. Všichni obdrželi tréninkové plány. „Někteří ani nebruslili, protože tam, kde žijí, nemohli,“ uvědomuje si Davidson. Vše bude nyní záviset na tom, jaký další postup liga navrhne. „Je to proměnlivá situace, ať už jde o datum zahájení kempů nebo, kdy začneme hrát,“ zdůrazňuje prezident Jezdců.

Share on Google+