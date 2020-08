Jets utrpěli nejtěžší porážku v sezóně. Scheifele obětí Tkachuka, Laine také nedohrál

Velmi hrozivé první utkání mají za sebou hráči Winnipegu. Nejenom, že se musí vyrovnat s úvodní prohrou 1:4, nepovedeným výkonem a chybami v obraně, bohužel musí také řešit zranění dvou velkých hvězd týmu. Možná vůbec těch největších. Mark Scheifele odstoupil už zkraje zápasu po kolizi s Matthew Tkachukem, Patrik Laine zase ve třetí třetině po srážce s kapitánem Giordanem.

Celý internet se ihned po tomto ošklivém kontaktu zaplavil pří, zda Tkachuk zvedl brusli úmyslně, nebo ne. Je celkem strašidelné, že možné jsou obě varianty. Útočník Calgary vletěl do Scheifeleho ve velké rychlosti, trošku se mu zřejmě zařízla brusle a najednou byla ve vzduchu nožem přímo nad bruslí elitního centra Jets. Mluví se o přetržené Achillovce či natrženém lýtkovém svalu. To jsou pouhé domněnky.

Po celé situaci následovala konverzace Wheelera s Tkachukem, ten na něj nechápavě koukal. V následujícím střídání se podle očekávání odehráli bitka mezi těmito dvěma.

„Bylo to úmyslné. Nechutné a nečisté kopnutí zezadu do nohy,“ nešetřil slovy na pozápasové tiskové konferenci trenér Paul Maurice. „Nemůžete to vidět ze záběrů v televizi, ale když vidíte pohled od modré čáry a přiblížíte si ho, šel jasně po zadní části nohy. Mohl mu přeříznout Achillovku, mohl mu ukončit kariéru. Nechutný, odporný hit.“

Samozřejmě také Tkachuk čelil otázce, zda byl za tímto kontaktem úmysl. Nejprve se zasmál a podle očekávání odpověděl: „Samozřejmě, že ne.“

„Prostě jsem jel za ním a byla to nehoda. Cítím se hrozně, když vím, jak to dopadlo. Pamatuju si, že se otáčel a já do něj vletěl. Moje levá brusle trochu zavrávorala a asi jsem byl až příliš rychlý.“

Paradoxní je, že Tkachuk v létě trénuje se Scheifelem ve skupině u Garyho Robertse. „Je to skvělý kluk, jeden z nejlepších v lize. Pro hokej není dobré, když hokejista jako on nemůže hrát.“

„Je to náš nejlepší hráč, tráví na ledě opravdu hodně času, navíc je to centr. Náš tým ho potřebuje. Je nenahraditelný,“ prohlásil Wheeler.

A když už se zdálo, že nemůže být hůř, přišla druhá ztráta. Patrik Laine nejdříve naprosto odpálil pouhým stáním Marka Giordana, poté se mu omluvil a kapitán Flames mu naražením a krosčekem odpověděl. Jeden z těchto nárazů odnesla levá ruka a zřejmě prst Fina. Necelých 15 minut před koncem tedy také odstoupil.

Laine má mnohem větší šanci, že se do série ještě vrátí, Scheifele minimální. Ať už Jets nastoupí v jakékoliv sestavě, tahle série bude hodně tvrdá. Odplata za elitního centra týmu právě začíná.

