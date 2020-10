Jednou a dost. Ohlédnutí za svátečními padesátigólovými střelci

Hranice nesmrtelnosti. Nastřílet za sezónu 50 branek je jeden z nejoslavovanějších individuálních milníků v NHL. Jako první pokořil bájnou metu v sezóně 1944/45 legendární Maurice Richard. Jako poslední to dokázali v ročníku 2018/19 Alex Ovečkin a Leon Draisaitl.

Od výkonu slavné „Rakety“, jak se montrealské legendě přezdívalo, uplynulo dlouhých 16 let, než slovutná hokejová liga přivítala dalšího padesátigólového střelce. Bernie „Boom-Boom“ Geoffrion to dokázal v sezóně 1960/61. Do dnešního dne zdolalo tuto hranici dalších 89 hráčů. Včetně těch neslavnějších bombarďáků jako Bobby a Brett Hullové, Phil Esposito, Wayne Gretzky, Mario Lemieux nebo Alex Ovečkin.

Většina z těch 91 úspěšných pokořitelů této mety se rekrutovala z prověřených ostrostřelců, tudíž širokou hokejovou veřejnost její zdolání nikterak nepřekvapilo. Avšak když se na seznam těchto více než devadesáti hráčů podíváme podrobněji, najdeme zde i trochu překvapivá jména. Nebudeme zabrouzdávat do daleké historie a připomeneme si jen ty, kteří na metu padesáti gólů dosáhli v posledních třiceti letech a překvapili tím nejen sami sebe, ale i celý hokejový svět.

Jonathan Cheechoo (San Jose Sharks) – 56 branek v sezóně 2005/06

Rodák z Moose Factory, kde žije komunita původních kanadských indiánů a kde se každý druhý soused jmenuje Cheechoo, neměl pro svůj sen o NHL úplně ideální podmínky. Odlehlé mrazivé místo je vhodné spíše pro lov divoké zvěře než pro rozvoj hokejových dovedností. Ruce měl šikovné, ale dlouhá léta na malých přírodních kluzištích zanechala stopy na kvalitě jeho bruslení. Skauti o něm často říkali, že bruslí dopředu pomaleji, než většina hráčů dozadu.

Juniorská léta zakončil v OHL, kde nastřílel 31 branek v 64 zápasech. Slušný počin, ale i přesto se očekávalo, že na draftu v roce 1998 přijde na řadu až v pozdějších kolech. San José Sharks však překvapili a jeho jméno vyřkli už jako svou první volbu. Na řadu tak přišel jako 29. celkově.

Do výluky (sezóna 2004/05) probíhala jeho kariéra vcelku nenápadně. Za Sharks odehrál 147 zápasů, ve kterých zaznamenal 34 přesných zásahů. V sezóně 2005/06 se NHL opět rozeběhla a to přímo ďábelským tempem. Změny v pravidlech zapříčinily doslova ofenzivní smršť a gólové hody připomínaly zlaté osmdesátky. V případě Cheechooa tomu zpočátku nic nenasvědčovalo. Pak přišel 30. listopad 2005 a do týmu přišel z Bostonu elitní centr Joe Thornton. Střelecká produktivita mladého indiánského potomka vystřelila prudce vzhůru. Thornton ho zásoboval geniálními přihrávkami a Cheechoo střílel jeden gól za druhým.

Asi každý fanoušek si pamatuje na dramatický závěr této sezóny, kdy Jaromír Jágr, jako osamocený Jezdec, čelil náporu navzájem se podporujícího Žraločího dua Thornton-Cheechoo. Nejlepší český hokejista všech dob dlouho vedl jak produktivitu, tak i gólové závody. V předposledním zápase sezóny ho však oba Žraloci přeskočili. Thornton vyhrál produktivitu soutěže a Cheechoo mu uzmul trofej Maurice Richarda pro nejlepšího střelce.

Jak rychle zazářila kometa Jonathana Cheechooa, tak rychle zase pohasla. V další sezóně sice zaznamenal solidních 37 branek, pak ale následovala rychlý pokles. 23-12-5, to jsou gólové účty v dalších třech sezónách, po kterých se se slavnou ligou rozloučil.

Adam Graves (New York Rangers) – 52 branek v sezóně 1993/94

Na dalšího překvapivého „padesátníka“ se musíme ponořit ještě hlouběji do historie, konkrétně do sezóny 1993/94. V dresu Rangers se už třetí sezónu proháněl na levém křídle tvrďák Adam Graves. Do týmu Jezdců přišel jako volný agent. Předtím válel dva roky v kanadském Edmontonu, kde získal s místními Olejáři vysněný Stanleyův pohár. Na Manhattanu utvořil s dalšími edmontonskými odpadlíky (Messier, Beukeboom, Anderson, Lowe, MacTavish a Tikkanen) skvěle fungující hokejový stroj, který v tomto roce vystoupal až na samý hokejový vrchol.

Graves k tomu přispěl nemalou měrou. V základní části nastřílel tenhle kanadský brousek 52 branek a vytvořil nový klubový rekord, který překonala až v památné sezóně 2005/06 česká legenda Jaromír Jágr. V playoff přidal dalších 10 branek a na závěr si podruhé potěžkal stříbrný pohár Lorda Stanleyho.

I v dalších letech si udržoval slušnou střeleckou formu, když pravidelně překonával hranici 20 branek, nicméně na padesátigólovou hranici se už díval z uctivé vzdálenosti. Za věrné služby mu Jezdci v roce 2009 vyvěsili pod strop domácí haly jeho dres s číslem 9.

Ray Sheppard (Detroit Red Wings) - 52 branek v sezóně 1993/94

Gólově plodná sezóna 1993/94 (hranici 50 branek překonalo celkem devět hráčů) měla ještě jednoho překvapivého padesátkaře. Ray Sheppard, útočník Red Wings, překonal tuto magickou hranici poprvé a naposledy ve své kariéře.

V juniorské OHL nastřílel v sezóně 1985/86 úctyhodných 81 branek v 63 zápasech. Dva roky předtím ho Buffalo Sabres draftovalo z celkové 60. pozice. Ve své první sezóně v dresu Šavlí si připsal 38 přesných tref, nicméně následující roky nenaznačovaly, že by mělo dojít k rapidnímu zlepšení. S krátkou zastávkou na Manhattanu se dostal do týmu Rudých křídel. Zde odehrál čtyři kompletní sezóny, když pokaždé překonal metu třiceti vstřelených branek. K tomu ve zmiňované sezóně střelecky explodoval a zastavil se až na čísle 52.

Než pověsil brusle na hřebík, tak si ještě zahrál za Floridu, Carolinu a San José. Ve všech šesti týmech dokázal alespoň jednou zapsat 20 a víc přesných zásahů. Pokořit tuto metu ve více různých týmech dokázal už jen Bill Guerin.

Gary Leeman (Toronto Maple Leafs) - 51 branek v sezóně 1989/90

V Torontu strávil celkem 10 sezón a patří mezi klubové legendy. Ač původním povoláním obránce, přeučil se na útočníka a změna mu prospěla. Zaznamenal čtyři po sobě jdoucí sezóny s dvaceti a více brankami, včetně oné památné, kdy jako druhý hráč v klubové historii překonal metu padesáti gólů (první byl Rick Vaive v sezóně 1981/82).

Krátce po své životní sezóně se stal součástí monstrózní výměny mezi Torontem a Calgary. Příchod Douga Gilmoura k Javorovým listům znamenal přesun pro celkem deset hráčů. Leeman se v kanadské Albertě moc neohřál a hned v následujícím ročníku se stěhoval ke slavným Canadiens, se kterými vyhrál svůj první a jediný Stanleyův pohár.

