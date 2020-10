Jedinečná příležitost pro Marleaua. Překonat může Jágra, Messiera i Howea

Další návrat na rodnou hroudu. Tak nějak by se dalo s trochou nadsázky charakterizovat prodloužení spolupráce Patricka Marleaua se San Jose. V roce 2017 podepsal hlavně kvůli vazbě na Mikea Babcockea s Torontem, vydržel dva roky a vrátil se k Sharks. Tuto sezónu dohrál v Pittsburghu, a přestože se to dalo očekávat, opět nepřichází konec.

Jednačtyřicetiletý veterán se znovu vrací do Kalifornie.

Podmínky jsou vpravdě skromné. 700 tisíc dolarů je plat na úrovni ligového minima. Stárnoucí hokejista se neurazil a přijal. Vedle setrvání u hry, kterou miluje, tím totiž získává jedinečnou příležitost. Může se stát hráčem s největším počtem odehraných utkání v dějinách NHL!

Historická tabulka hráčů s nejvyšším počtem utkání v základní části:

1. Gordie Howe 1767 zápasů

2. Mark Messier 1756

3. Jaromír Jágr 1733

4. Ron Francis 1731

5. Patrick Marleau 1723

Marleau ztrácí na čelo 44 zápasů. Gordie Howe nasbíral v poslední sezóně 41 bodů (15+26) a skončil sedmý v týmové produktivitě Hartfordu Whalers. Bylo mu 52 let a chtěl pokračovat. Klub se ale v roce 1980 rozhodl jít cestou omlazení a novou smlouvu mu nenabídl. Sluší se dodat, že víc než dvacet let po válce hrál Howe pouze 70 zápasů za sezónu. Kdyby měla tehdejší základní část nynější formát, byl by jeho náskok na čele mnohem vyšší.

O fyzické formě Marka Messiera se toho napovídalo víc než dost. Do Nagana prý ho nevzali kvůli dopingovým testům a obavě z eventuálního výsledku. Vydržel do 43 let, než mu kariéru ukončila výluka 2004-05. Nebýt jí, určitě by přidal a možná víc než rok.

Když podepisoval Jaromír Jágr na podzim 2017 s Calgary, nikdo si netroufl odhadovat, jak moc v 45 letech novému týmu přispěje, s jednou věcí se ale počítalo všeobecně. Na konci sezóny mu bude patřit čelo výše uvedené tabulky. Bohužel, i zdánlivě nesmrtelné Jágrovo tělo doznalo příliš velké známky opotřebení a další rok v NHL mu nedovolilo.

Ron Francis je další obětí výluky 2004-05. Na jaře 2004 nasbíral po výměně do Toronta coby jednačtyřicetiletý ve dvanácti utkáních deset bodů (3+7). Přičtěte spolehlivou práci dozadu a vyjde vám, že by pravděpodobně práci v NHL ještě našel. K 1731 zápasům už další nepřidal.

Nejvíc sezón odehraných v NHL:

Chris Chelios a Gordie Howe 26

Mark Messier 25

Tim Horton, Alex Delvecchio, Jaromír Jágr 24

Marleau má před sebou fantastickou příležitost. Nastoupí k 23. sezóně, srovnání viz tabulka. Je to železný muž. V letech 2009-2019 nevynechal jediné utkání. Plný počet duelů bývá v jeho případě samozřejmostí, marodí opravdu málo. I to mohlo hrát při předkládání nabídky svou roli. Daleko po třicítce se vždy těšil dobrému zdraví. Je to „držák“ v tom nejryzejším smyslu slova.

Pokud veterána Sharks nezradí zdraví nebo do všeho nevstoupí objektivní okolnosti a korona opatření sezónu zásadním způsobem nezkrátí, můžeme mít po skončení nadcházejícího ročníku na čele historické tabulky nového lídra.

Share on Google+