Je to nefér, stěžují si na Švédy v Severní Americe. Pettersson a další už trénují na ledě

Elias Pettersson a řada jeho krajanů nově smí trénovat na ledě. Umožňuje jim to přívětivé stanovisko švédských úřadů. Ne všichni jsou ovšem z tohoto rozhodnutí nadšení. Některým hokejistům v Severní Americe se nelíbí, že hvězda Vancouveru a další borci získávají konkurenční výhodu.

Švédi zpátky na ledě.

Na téma se zaměřil v pořadu Insider Trading známý novinář Darren Dreger. Mimo jiné připomíná, že NHL nikomu přímo nezakazuje trénovat na stadionech, jedná se jen o lékařské doporučení. Pettersson a další tak doma ve Švédsku nic neporušují.

Přesto se jejich chování některým hokejistům v Severní Americe nelíbí. "Poukazují na to, že Švédové budou mít konkurenční výhodu," zmiňuje Dreger. Vzhledem k delikátnosti situace pochopitelně nikoho z naštvaných hráčů nejmenuje.

Dreger vysvětluje, že v Severní Americe jsou hokejové arény uzavřeny. Smí do nich v rámci rehabilitačních programů pouze hokejisté, kteří doléčují zranění, případně se zotavují po operaci.

Právě v tom je podstata několika nesouhlasných komentářů. Borcům, kteří za velkou louží nemohou bruslit, se nezamlouvá představa, že v případě obnovení sezony 2019/2020 budou za Petterssonem a spol. kvůli rozdílné přípravě zaostávat.

NHL momentálně doporučuje svým hokejistům, aby zůstávali v karanténě do 30. dubna. Mezitím dál řeší, kdy a jak se bude konat draft a zda se dá přerušený ročník ještě zachránit.

Pokud by se to podařilo, šéf ligy Gary Bettman počítá s dvou až třítýdenním tréninkovým kempem pro všechny hokejisty NHL. "Potřebovali by se dostat do formy," míní.

Dá se snadno uhádnout, kdo by do kempu dorazil v nejlepší fazóně.

