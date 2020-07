Je lepší Marchand, nebo Panarin? Marchand je cennější, říká expert

Dva skvělí útočníci, kteří zcela jistě patří mezi nejlepší levá křídla současné ligy. Kdo z dua Artěmij Panarin - Brad Marchand je ale pro svůj tým užitečnější? Tahouny New Yorku Rangers a Bostonu ve svém textu porovnal expert z The Hockey News.

Na první pohled širší týmové využití nabízí rodák z Kanady, jak zmiňuje expert a skaut Tom Thompson. Na rozdíl od Panarina totiž Brad Marchand chodí na led i na oslabení, zejména v důležitých momentech pozdějších fází duelů.

Za posledních pět sezon nasbíral bostonský bouřlivák pětadvacet bodů při hře v oslabení a z toho dvanáct gólů, což je ligový rekord. „Panarin na oslabení nechodí vůbec a za svých prvních pět sezon v lize v něm nezískal jediný bod," zmiňuje Thompson.

Expert v článku Panarina chválí a zmiňuje, že jde o ligovou hvězdu. „Je to chytrý a výjimečně nadaný hokejista, na kterého je zábava se koukat. Chybí mu ale brejková rychlost a je výrazně menší a slabší než jiné hvězdy."

Marchand prý není zas tak zábavný na pohled, není to bůhvíjaký bruslař a jeho chování je mnohdy nesnesitelné. Na druhou stranu se může Rusovi rovnat co do ofenzivních statistik a v těch defenzivních ho zcela předčí.

„Přidává do hry fyzickou stránku, ze které těží spoluhráči v lajně," zmiňuje Thompson. "Dokáže být klíčovým hráčem pro tým, který chce dojít do finále. Proto je cennější," uzavírá.

