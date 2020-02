Jakub Vrána si užívá souhru s Ovečkinem. Je naší legendou, říká

Radost pohledět je na bruslivé výkony českého útočníka Jakuba Vrány v dresu Washingtonu Capitals. Rtuťovitý útočník patřil v posledním utkání v Denveru k nejaktivnějším hráčům hostí a svou aktivitou pomohl k obratu z 0:2 na 3:2. A pozor: třiadvacetiletý rodák z Prahy vystřelil na branku Avalanche desetkrát, nejvíce v jeho stále rozvíjející se kariéře v NHL!

„Tohle utkání pro nás bylo strašně důležité, a to jak mentálně, tak z pohledu tabulky. V posledních zápasech jsme nějaké body poztráceli. Snažili jsme se najít zpátky naši hru a trochu některé věci zjednodušit, proti Coloradu se nám to povedlo. Bylo to pro nás i dobrý zápas z toho pohledu, že víme, jak hrát dál. Občas se nedaří, neprodáte úplně hokejové umění, které v týmu máte, s tím se potýká každý. My tou jednodušší hrou dokázali dojít k dobrému výsledku, za což jsme rádi,“ řekl po skončení povedeného střetnutí. Caps dvěma získanými body posílili své vedení v Metropolitní divizi.

V polovině utkání nádhernou přihrávkou v přesilovce vybídl ke skórování Nicklase Bäckströma a pomohl tak nastartovat velký obrat z 0:2 na 3:2 v základní hrací době. „Měli jsme dopředu dané, že dolní hráč pojede na zadní tyč, Nicklas tam byl volný, stačilo už jenom najít lajnu na jeho hokejku. Párkrát to tam bylo i ve třetí třetině, což si ale už Philipp Grubauer docela hlídal,“ ohlédl se za svým bodovým příspěvkem.

Z plné kapacity Pepsi Center možná i více než třetina návštěvníků přála hokejistům z hlavního města. „To mě také překvapilo, nevím, jak je to možné! Bylo moc hezké to vidět a vnímat. Možná na tom má velký podíl Alexandr Ovečkin a jeho popularita, bylo to moc hezké vidět tolik fanoušků Capitals na venkovním utkání,“ pokračoval Jakub Vrána.

Váš výkon postupně rostl, ač jste hráli v 1600 metrech nad mořem. Čím to dle vás je?

„Ale ne, já si tohle do hlavy vůbec nepouštím, nepřemýšlel jsem nad tím. Tím pádem se nic takového na mě neprojevilo, dobře jsem se na zápas připravil. Je potřeba zhluboka dýchat, na střídačce se umět trochu uvolnit a takové myšlenky do hlavy moc nepouštět.“

Vážně je to hlavně psychikou?

„Ano, tyto věci jsou v první řadě v hlavě. Recept, jak se s tím poprat je, hrát co nejlépe to jde a neřešit, že hrajete vysoko.“

Využili jste dvě přesilovky i bez bodové pomoci Alexandra Ovečkina… Asi je výhodou mít i jiná řešení v případě jeho obsazení, že?

„On zase ale nepotřebuje tolik místa, jak se zdá. Je ale pravda, že Colorado ho opravdu hodně hlídalo a tím pádem se právě otevřel Nicklas.“

Jaké to je hrát s Alexandrem Ovečkinem v jedné přesilovkové formaci?

„Skvělé, to je jasné, ale už jsem tady čtvrtým rokem, docela jsem si zvykl. Vím, co od něj očekávat. Je to legenda, tam se není o čem bavit. Ale takhle ho zase brát nemůžu, je to můj spoluhráč a jsme kamarádi.“

Po čtyřech letech máte sebevědomí, že mu neustále nemusíte cpát puk…

„Víme, jakou má střelu, snažíme se jej využít všichni, občas to nejde, někdy není volný, soupeř si jej obsadí, proto musíme najít jinou cestu, jak vstřelit gól.“

Hodně se mluví o jeho překonání mety 700 nastřílených branek v NHL…

„On ví, že je dá a je pouze otázkou, který zápas to přijde. Lidé okolo se o tom baví po každém utkání, on to ale neřeší, ví, že jednou ten sedmistý gól dá.“

Jaké máte pocity z letošní sezony? Procpal jste se na třetí místo klubové produktivity…

„Není to úplně špatné, vždycky to ale může být lepší. Mám tam nějaká okénka, která se mi úplně nelíbí, ale dívám se dopředu. Nyní nám zbývá nějakých 20 zápasů do play off, snažím se vyčistit chybičky ve své hře. Nemohu říci, že jsem zcela spokojen, jsem rád, že se mi celkem daří, ale stále se musím snažit zlepšovat a šlápnout do toho před vyřazovacími boji.“

Cítíte velké ambice silného týmu?

„Je vidět, že když o dva o tři góly prohráváme, tak to nikdo nevzdáváme a bojujeme do konce. Snažíme se dát góly zpátky. V Denveru to byl jeden z takových zápasů, kdy se nám to povedlo. Je to velmi důležité, protože play-off je nová sezona, začínáme vše od znova, takové detaily je dobré, když si na ně tým zvykne a bude je ve své hře mít.

