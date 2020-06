Jak vidí draft TSN? Myšák ve druhém kole, do stovky ještě dva Češi

Za normálních okolností by se už vše schylovalo k draftu NHL, který měl proběhnout o tomto víkendu v Montrealu. Ovšem talenti si ještě dlouho počkají. Svůj finální odhad pořadí nyní přinesl expert kanadské televizní stanice TSN Bob McKenzie.

Nebýt koronaviru, 26. června by na pódium haly Bell Centre v Montrealu vystoupala jednička draftu a po ní i zbylých 30 mladíků vybraných v úvodním kole. Jenže páteční večer bude nakonec patřit jen draftové loterii, která rozhodne o pořadí, v němž týmy NHL ukážou na první tři hráče.

Ani teď ale nemusí být jasno. Pokud se v osudí dostane na celky (dosud zastoupené písmeny A–H), jež budou hrát kvalifikační kolo Stanley Cupu, jejich konkrétní jména se dozvíme až ve druhé fázi loterie po odehrání těchto sérií. Draft samotný přijde na řadu po sezoně.

Jak Bob McKenzie připomíná, nikdy v moderní historii nepřišli skauti o tolik akcí, kde by mohli talenty vysledovat. Ať už je to mistrovství světa do 18 let, play off kanadských juniorských soutěží, vyvrcholení univerzitní NCAA, nebo tradiční NHL Scouting Combine.

Na druhou stranu, nebývalý časový prostor během pandemie využili ve svůj prospěch. „Mluvili jsme s mnohem větším počtem hráčů než v jakémkoli jiném roce,“ cituje McKenzie jednoho z nich. A víc času stráveného u videa podle něj přispěje k lepšímu poznání hokejistů, kteří mají přijít na řadu v pozdějších kolech.

Nejistot kolem letošní dražby talentů zůstává spousta, ale o jedné věci nikdo nepochybuje. A sice, že jako první zazní jméno Alexise Lafreniera. Kanadský útočník byl dvakrát po sobě vyhlášen nejlepším hráčem CHL, v Rimouski tři roky dominoval. A na šampionátu dvacítek v Česku všechna očekávání jen potvrdil.

Podobně jako další odhady z pozdější fáze uplynulé sezony, také ten nejčerstvější favorizuje na druhou pozici Tima Stützleho. Zařadilo ho tam pět z deseti skautů oslovených TSN, tedy stejně jako Quintona Byfielda. Jenže německého šikulu, na rozdíl od kanadského dlouhána, nikdo ze zbývajících netipoval níž než na třetí pozici.

„Má všechno. Používá nohy, ruce i hlavu v maximální rychlosti. Vyčnívá tím, jak rychle umí veškeré situace vyhodnotit,“ uvedl jeden ze skautů. V prvním kole by se podle McKenzieho mělo dostat také na Stützleho krajany Lukase Reichela (20.) a Johna Jasona Peterku (23.), přitom do elitní společnosti řadí jen dva Američany! A loni jich šlo v úvodním kole deset...

Obráncům v odhadu vévodí čtvrtý Jamie Drysdale před osmým Jakem Sandersonem. Rakušan Marco Rossi zaujímá sedmou pozici, ruský gólman Jaroslav Askarov se mírně propadl na jedenácté místo.

„Mnohými je označován za největšího brankářského talenta od Careyho Price. Má obrovské sebevědomí a na mezinárodní scéně se zasloužil o řadu medailí, ale jeho nevyrovnané výkony na juniorském mistrovství nechávají určité pochybnosti,“ hlásí kanadský expert.

Beze změny naopak – tři měsíce po předchozích odhadech Craiga Buttona – ponechal Jana Myšáka. Litvínovský odchovanec by stoprocentně měl být prvním českým jménem, jež na letošním draftu zazní, TSN mu přisuzuje 34. pozici. Tedy na startu druhého kola.

Další krajany už řadí do třetího. Konkrétně brankáře Jana Bednáře na 71. místo a útočníka Jaromíra Pytlíka o tři příčky níž, nicméně zejména Pytlík vzhledem k jiným odhadům vyhlíží i lepší pozici.

Další gólman Nick Malík či třeba zadák Michael Krutil, jenž se držel vysoko v odhadech Centrálního úřadu skautingu NHL, v McKenzieho stovce nefigurují. Kanadský expert ale připomíná, že než na výběr talentů skutečně dojde, můžou kluby ještě změnit své preference.

„Pokud se draft uskuteční v říjnu či listopadu, je možné, že hráče budeme předtím moci sledovat ještě měsíc nebo dva v evropských soutěžích, možná i v kanadských a amerických juniorkách. Opravdu je to bizarní situace,“ přiznal mu nejmenovaný skaut.

Odhad draftu 2020 podle TSN

1. Alexis Lafreniere (Ú, Rimouski / QMJHL)

2. Tim Stützle (Ú, Mannheim / Německo)

3. Quinton Byfield (Ú, Sudbury / OHL)

4. Jamie Drysdale (O, Erie / OHL)

5. Cole Perfetti (Ú, Saginaw / OHL)

6. Lucas Raymond (Ú, Frölunda / Švédsko)

7. Marco Rossi (Ú, Ottawa / OHL)

8. Jake Sanderson (O, USA U18 / USHL)

9. Alexander Holtz (Ú, Djurgaarden / Švédsko)

10. Jack Quinn (Ú, Ottawa / OHL)

11. Jaroslav Askarov (B, Petrohrad / Rusko)

12. Anton Lundell (Ú, IFK Helsinky / Finsko)

13. Dawson Mercer (Ú, Chicoutimi / QMJHL)

14. Kaiden Guhle (O, Prince Albert / WHL)

15. Hendrix Lapierre (Ú, Chicoutimi / QMJHL)

16. Dylan Holloway (Ú, Wisconsin / NCAA)

17. Braden Schneider (O, Brandon / WHL)

18. Seth Jarvis (Ú, Portland / WHL)

19. Rodion Amirov (Ú, Ufa / KHL)

20. Lukas Reichel (Ú, Berlín / Německo)

21. Jacob Perreault (Ú, Sarnia / OHL)

22. Connor Zary (Ú, Kamloops / WHL)

23. John Jason Peterka (Ú, Mnichov / Německo)

24. Ridly Greig (Ú, Brandon / WHL)

25. Justin Barron (Ú, Halifax / QMJHL)

26. Mavrik Bourque (Ú, Shawinigan / QMJHL)

27. William Wallinder (O, MODO / Švédsko)

28. Noel Gunler (Ú, Lulea / Švédsko)

29. Tyson Foerster (Ú, Barrie / OHL)

30. Brendan Brisson (Ú, Chicago / USHL)

31. Jake Neighbours (Ú, Edmonton / WHL)

...

34. Jan Myšák (Ú, Hamilton / OHL)

71. Jan Bednář (B, Karlovy Vary)

74. Jaromír Pytlík (Ú, Sault Ste. Marie / OHL)

