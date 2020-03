Jak to vypadá s Tarasenkem? Rus udělal pokrok, datum návratu však stále nejisté

Více jak tři měsíce neměli možnost fanoušci National Hockey League vidět v akci Vladimira Tarasenka. Ruský forvard byl mimo hru kvůli zranění, nyní však už pomalu pokukuje po návratu na ledovou plochu. Jak si aktuálně vede?

Tarasenko nebyl trenérskému štábu St. Louis k dispozici od podzimu minulého roku. Ruský útočník chyběl od 25. října, kdy nedohrál utkání proti Los Angeles.

Příčinou absence osmadvacetiletého rodáka z Jaroslavle bylo levé rameno. Tarasenko kvůli němu vynechal osmapadesát zápasů letošní sezony.

Jedna z největších hvězd Bluesmanů tak doposud stihla jen deset klání, ve kterých vstřelila tři branky a na dalších sedm nahrála.

Aktuálně je Tarasenko schopen hrát, avšak lékařský štáb Blues nechce nic uspěchat. „Bruslí, může hrát, ale jeho rameno musí být 100% připravené. Tento týden se podrobí testům, takže budeme vědět o něco více. Vypadá ale dobře,“ sdělil trenér Craig Berube.

V tuto chvíli není stanoveno přesné datum Tarasenkova návratu. Po Rusově operaci se předpokládalo, že bude mimo pět měsíců.

„Trenéři s ním půjdou do rohů kluziště a tak podobně. Nějaký hráč navíc ho zkusí trochu postrčit. V rámci předešlých tréninků už se do nějakého kontaktu dostal. To je jediné, co teď můžeme udělat, než ten test splní. Moc toho dělat nemůže, stále čekáme,“ popisuje Berube.

I bez hvězdné jednadevadesátky se St. Louis velmi daří. Blues dokonce vedou celou Západní konferenci, když za osmašedesát zápasů posbírali devadesát bodů.

