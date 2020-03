Jak epidemie ovlivní draft? Vrchol sezony chybí, ale pořadí máme, tvrdí skaut Tichý

Epidemie koronaviru zastavila NHL, vliv bude mít také na letošní draft. Drtivá většina hokejových soutěží pro letošní sezonu skončila, skauti nemohou sledovat vytipované talenty v play off a především na šampionátu osmnáctiletých. „Samozřejmě, je to škoda, mistrovství světa vždycky hodně ukáže. Ale svá pořadí máme," tvrdí Milan Tichý, který dlouhé roky působí jako skaut Columbusu.

Vývoj kolem epidemie nabral na obou stranách Atlantiku grády v uplynulých dnech, zaměstnanci klubů NHL dostávali postupně podrobné informace. „Nejprve jsme byli upozorněni na možnost, že se liga přeruší. Když se tak mělo stát, byli jsme vyzváni, abychom všichni ukončili tripy a co nejdřív se vrátili na základnu. Tedy domů," popisuje bývalý obránce Plzně a československé reprezentace.

Blue Jackets se v souvislosti s onemocněním koronavirem dostali do problémů jako jedni z prvních v NHL. „Bylo rozhodnuto, že náš zápas a také utkání San Jose bude bez diváků. Nakonec na to nedošlo, události šly tak rychle, že záhy byla přerušena celá soutěž," připomíná.

Momentálně nikdo neví, co bude dál. „Generální manažeři a majitelé to řeší ve spolupráci s vedením ligy. Informace nejsou konkrétní. Podle jedné verze existuje šance, že by se mohlo ještě na jaře pokračovat. Ale Amerika je s epidemií o něco pozadu než Evropa, osobně si myslím, že NHL se už v této sezoně hrát nebude," nabízí svůj pohled.

Pro skauty nastala nezvyklá situace: místo aby vyrazili na vrchol klubových soutěží a pak na mistrovství světa juniorů, mají nucenou pauzu. „Všechno se seběhlo během pár dní. Přišla informace, že se ruší osmnáctky na Slovensku a turnaj devatenáctek u nás. Pak i mistrovství světa osmnáctek elitní kategorie v Americe. Do toho skončily evropské i zámořské soutěže," vypočítává.

Pro ročník, jehož se týká draft NHL, měl především šampionát osmnáctiletých velký význam. V minulosti se často stalo, že si k dobrému uplatnění v draftu pomohl hráč, jemuž právě tenhle turnaj vyšel. „Ale to je dvojsečné. Někdo by si v Plymouthu a Ann Arboru mohl pomoci, jiný by zase ztratil. Pro nás je samozřejmě dobré vidět hráče v nejtěžší mezinárodní konkurenci, ovšem z minulých akcí jsme získali dostatek poznatků."

Pořadí pro draft mají skauti tím pádem v podstatě uzavřené. „Jelikož se nic nehraje, a není koho dál sledovat – tak ano," souhlasí Tichý. Pozorovatelé z NHL viděli talenty na Hlinka Gretzky Cupu, v klubových soutěžích. Ale také na několika turnajích osmnáctek a některé hokejisty během MS dvacítek v Ostravě a Třinci. „Já konkrétně trávil poslední dobou dost času v Německu, protože tam jsou letos velmi zajímaví hráči," hlásí s ohledem na Stützleho, Lukase Reichela či Peterku.

Letošní draft NHL má proběhnout 26. a 27. června v Montrealu. „Uvidíme, jestli se tak stane. NHL teď řeší důležitější věci. Především co bude s letošní sezonou, pokud by se případně nedohrála. Otazníků je spousta," upozorňuje. Může se stát, že bude draft odložen na příští rok? „Teoreticky ano, ale myslím, že se tak nestane," reaguje.

Na půdě IIHF se údajně hovoří o tom, že by se zrušené MS osmnáctek mohlo přesunout na podzim, z hlediska draftu letošní skupiny juniorů už by však nebylo podstatné. „To už budeme sledovat mladší ročník. Ten letošní známe, sice ho nevidíme až do konce, ale podkladů získal každý klub spoustu. Je možné, že dojde k posunutí draftu na červenec, ale to bude jasné později. Pro nás každopádně platí, že pro letošní sezonu naše práce skončila," dodává závěrem.

