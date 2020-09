Islanders se udrželi ve hře. Ve druhém prodloužení rozhodl Eberle

Dlouhé utkání nakonec Tampě postupovou radost nepřineslo. Islanders přečkali během zápasu krušné chvíle a nakonec si ve druhém prodloužení po brance Jordana Eberleho vynutili pokračování série.

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK ISLANDERS

1:2pp. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1)

Islanders si vynutili další zápas

Islanders prožili vydařený vstup do utkání a dostali se v první části do vedení. To jim ale vydrželo pouze do 24. minuty, kdy dokázal srovnat Victor Hedman. Nikoho však nenapadlo, že se po několika velkých šancích dočkáme dalšího gólu až v čase 92:30.

Tampa v tento osudný moment propadla v útočném pásmu, Lee a Eberle se dostali do zajímavého přečíslení dvou na jednoho a druhý jmenovaný po parádní přihrávce vystřelil z pravého kruhu pokračování série!

Šestý duel nás čeká v noci ze čtvrtka na pátek ve 2:00.

Branky a nahrávky

24. Hedman (Coleman, Schenn) – 16. Pulock (Leddy, Barzal), 93. Eberle (Lee).

Stav série: 3:2

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 - 24 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, čas 92:30

Semjon Varlamov (NYI) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, čas 91:12

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 střel na bránu, +/- 0, čas na ledě 26:40

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 4 střely na bránu, +/- 0, čas na ledě 31:14

Tři hvězdy utkání

Semjon Varlamov, Jordan Eberle, Victor Hedman

