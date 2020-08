Hurricanes blízko postupu. Winnipeg, Pittsburgh a Edmonton srovnali krok

Čtyři utkání kvalifikačního kola a dva souboje ve skupinách o umístění. Pondělní program dohrávky sezony 2019-20 nabídl znovu krásnou podívanou. Pojďme se teď společně podívat, jak to všechno dopadlo.

CAROLINA HURRICANES vs. NEW YORK RANGERS

Kvalifikační kolo • Pondělí 3. srpna 2020, 18:00 • Scotiabank Arena, Toronto, ON

4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Stav série: 2–0 CAR

Hurricanes blízko postupu, Andrej Svečnikov nasázel hattrick

Carolina je blízko postupu do play-off, vyhrála také druhý zápas kvalifikačního kola proti Rangers. Blýskl se zde útočník Andrej Svečnikov, jenž nasázel hattrick. Český brankář Petr Mrázek předvedl celkem 23 úspěšných zákroků.

Branky a nahrávky

5. Svečnikov (Aho, Vatanen), 22. Svečnikov PPG (Vatanen, Aho), 23. Martinook (Geekie, McGinn), 55. Svečnikov (Aho) – 13. Panarin PPG (Strome, DeAngelo)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 22

Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CAR) – výhra, 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95.8%, čas 60:00

Henrik Lundqvist (NYR) – prohra, 30 zákr., 4 OG, úspěšnost 88.2%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CAR) – výhra, 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95.8%, čas 60:00

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:05

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:04

Tři hvězdy utkání

1. Andrej Svečnikov (CAR), 2. Sebastian Aho (CAR), 3. Petr Mrázek (CAR)

→ Carolina Hurricanes vs. New York Rangers – podrobná karta

CALGARY FLAMES vs. WINNIPEG JETS

Kvalifikační kolo • Pondělí 3. srpna 2020, 20:30 • Rogers Place, Edmonton, AB

2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Stav série: 1–1

Jets srovnali krok, vítěznou trefu obstaral Nikolaj Ehlers

Winnipeg uspěl 3:2 ve druhém zápase kvalifikačního kola proti Flames a srovnal stav série. Vítěznou trefu obstaral v polovině třetí třetiny při přesilové hře útočník Nikolaj Ehlers. Útočníci Patrik Laine, Mark Scheifele nenastoupili.

Branky a nahrávky

32. Lindholm, 38. Bennett (Lucic, Hanifin) – 8. Harkins (Lowry, Roslovic), 26. Lowry (Roslovic, Morrissey), 51. Ehlers PPG (Pionk, Connor)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 26 | Přesilová hra: 0/6 – 1/6 | Trestné minuty: 14 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (CGY) – prohra, 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88.5%, čas 58:23

Connor Hellebuyck (WPG) – výhra, 28 zákr., 2 OG, úspěšnost 93.3%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Adam Lowry (WPG), 2. Jack Roslovic (WPG), 3. Nikolaj Ehlers (WPG)

→ Calgary Flames vs. Winnipeg Jets – podrobná karta

TAMPA BAY LIGHTNING vs. WASHINGTON CAPITALS

Skupina o umístění • Pondělí 3. srpna 2020, 22:00 • Scotiabank Arena, Toronto, ON

3:2 sn (1:0, 1:2, 0:0 – 0:0 – 2:1)

Lightning na úvod skupiny o umístění zdolali Washington

Tampa na začátek skupiny o umístění zdolala Capitals 3:2 po samostatných nájezdech. Dovednostní soutěž rozhodl útočník Nikita Kučerov. Zazářil rovněž brankář Andrej Vasilevskij, který předvedl celkem 31 úspěšných zákroků.

Branky a nahrávky

13. Kučerov (Point), 28. Stephens (McDonagh, Maroon), rozh. náj. Kučerov – 38. Pánik (Gudas, Eller), 40. Kuzněcov PPG (Orlov, Bäckström)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 33 | Přesilová hra: 0/0 – 1/4 | Trestné minuty: 19 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – výhra, 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.9%, čas 65:00

Braden Holtby (WSH) – prohra sn, 26 zákr., 2 OG, úspěšnost 92.9%, čas 64:56

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:42

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:08

Michal Kempný (WSH) 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:11

Radko Gudas (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:48

Jakub Vrána (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:47

Richard Pánik (WSH) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:49

Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL), 2. Dmitrij Orlov (WSH), 3. Ryan McDonagh (TBL)

→ Tampa Bay Lightning vs. Washington Capitals – podrobná karta

VEGAS GOLDEN KNIGHTS vs. DALLAS STARS

Skupina o umístění • Úterý 4. srpna 2020, 00:30 • Rogers Place, Edmonton, AB

5:3 (1:0, 0:3, 4:0)

Golden Knights předvedli velký obrat proti Dallasu

Vegas ve třetí části předvedlo velký obrat proti Stars a uspělo 5:3. O vítězný gól se postaral v čase 54:47 útočník William Carrier. Obránce Miro Heiskanen měl tři asistence.

Branky a nahrávky

2. Stephenson (Karlsson, Stone), 50. Stone (Cousins, Whitecloud), 52. Schmidt (Smith), 55. Carrier (Schmidt, Reaves), 60. Karlsson ENG (Roy) – 28. Pavelski (Janmark, Heiskanen), 29. Oleksiak (Comeau, Heiskanen), 33. Perry PPG (Heiskanen, Hintz)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – výhra, 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89.3%, čas 59:41

Ben Bishop (DAL) – prohra, 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87.5%, čas 58:53

Česká a slovenská stopa

Tomáš Nosek (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:18

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:30

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:34

Tři hvězdy utkání

1. Mark Stone (VGK), 2. Nate Schmidt (VGK), 3. Miro Heiskanen (DAL)

→ Vegas Golden Knights vs. Dallas Stars – podrobná karta

PITTSBURGH PENGUINS vs. MONTREAL CANADIENS

Kvalifikační kolo • Úterý 4. srpna 2020, 02:00 • Scotiabank Arena, Toronto, ON

3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Stav série: 1–1

Penguins srovnali krok, Matt Murray předvedl 27 zákroků

Pittsburgh porazil 3:1 ve druhém zápase kvalifikace Canadiens a srovnal stav série. Brankář Matt Murray předvedl celkem 27 úspěšných zákroků. Skóre v páté minutě otevřel útočník Sidney Crosby.

Branky a nahrávky

5. Crosby (Guentzel, Sheary), 55. Zucker (Sheary, Dumoulin), 60. Guentzel ENG (Rust) – 58. Kotkaniemi (Lehkonen, Petry)

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 27 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (PIT) – výhra, 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.4%, čas 60:00

Carey Price (MTL) – prohra, 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94.6%, čas 58:10

Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:42

Tři hvězdy utkání

1. Conor Sheary (PIT), 2. Carey Price (MTL), 3. Matt Murray (PIT)

→ Pittsburgh Penguins vs. Montreal Canadiens – podrobná karta

EDMONTON OILERS vs. CHICAGO BLACKHAWKS

Kvalifikační kolo • Úterý 4. srpna 2020, 04:30 • Rogers Place, Edmonton, AB

6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Stav série: 1–1

Oilers srovnali krok, řádil Connor McDavid

Edmonton vyhrál 6:3 ve druhém zápase kvalifikačního kola proti Blackhawks a srovnal stav série. Útočník Connor McDavid nasázel hattrick. Do klece Oilers se postavil brankář Mikko Koskinen.

Branky a nahrávky

1. McDavid (Nurse, Nugent-Hopkins), 5. McDavid (Nugent-Hopkins, Bear), 22. Ennis, 38. McDavid PPG (Nugent-Hopkins, Chiasson), 48. Neal, 49. Chiasson – 10. Kane (DeBrincat, Koekkoek), 25. Koekkoek (DeBrincat, Dach), 36. Määttä (Dach, Kane)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 26 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Mikko Koskinen (EDM) – výhra, 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88.5%, čas 59:45

Corey Crawford (CHI) – prohra, 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82.9%, čas 59:57

Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (CHI) 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:38

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:29

Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM), 2. Ryan Nugent-Hopkins (EDM), 3. Slater Koekkoek

→ Edmonton Oilers vs. Chicago Blackhawks – podrobná karta

TOHLE MUSÍTE VIDĚT!

Petr Mrázek v play-off září! Výbornými zákroky deptá střelce Rangers

Vynikající formu má zatím ve vyřazovací části NHL Petr Mrázek. Do série proti Rangers vede svůj tým jako startující gólman a počíná si tady opravdu skvěle. V pondělí večer vystřihl dva perfektní zákroky lapačkou!

TOHLE MUSÍTE VIDĚT!

Parádní trefa! Nikita Kučerov vymetl horní růžek, Holtby si ani neškrtl

V pondělí krátce po 22. hodině SEČ odstartovala dohrávka sezony 2019-20 také pro Lightning, asi největšího favorita. Jejich prvním soupeřem ve skupině o umístění na Východě byl Washington.

Úterní program nabídne šest zápasů

V úterý je na programu NHL znovu šest zápasů. Zápasový souhrn a mnohem více najdete jako vždy na webu NHL.cz. Přejeme vám krásné hokejové zážitky!

