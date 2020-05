Hull: Za nás se chodilo na striptýz, hraním videoher se pořádným týmem nestanete

Miluje zábavu. Večírky, párty, mejdany. Brett Hull vždy vyznával přímočarý životní styl a duši bohéma nezapře dodnes. Když se ho v zámoří ptali, co říká na současnou kauzu kolem uniklé soukromé konverzace, která stála Brendana Leipsica místo u washingtonských Capitals, posteskl si nad dnešním světem. Vadí mu, že hokejisté NHL přišli o roušku anonymity a jsou neustále pod drobnohledem.

Hull je přesvědčený, že věk sociálních sítí vysál z hokejového prostředí radovánky, kterých si profíci z NHL užívali za jeho kariéry.

Jen pro připomenutí, legendární kanonýr do slavné soutěže poprvé nakoukl na jaře roku 1986, zažil tak v roli sportovní superhvězdy "sladké devadesátky." Brusle pověsil na hřebík v jednačtyřiceti letech, po pár zápasech za Phoenix Coyotes zkraje sezony 2005/2006.

"Při hraní videoher na Xboxu se opravdovými parťáky nestanete, takhle tým nevzniká," míní Hull a naráží na to, že kabinu tmelí společné tahy po barech a podobné kratochvíle.

"Za nás jsme mohli po zápasech vyrazit do města, zajít do strip klubů. Mohli jsme si dělat, co jsme chtěli, a nehrozilo nám žádné nebezpečí, že se o tom někdo dozví," popisuje Hull, jak to kdysi v NHL chodilo. Ty časy jsou ale dávno pryč.

Dnes stačí jedna fotka či video a vrcholový sportovec náhle čelí problému. Mnohdy dosti palčivému, hrozí mu mu poškození reputace, disciplinární tresty, ztráta práce a zásadní pokles příjmů. Jak se nyní přesvědčil Leipsic, aby se veřejně známý člověk dostal do problémů, nemusí ani vstát z gauče.

Nabouraný účet a ukradená soukromá konverzace se postaraly o jeho vyhazov. Ač je Leipsic obětí hackerského útoku, v zámoří mu nadělaly potíže jeho nelichotivé komentáře o spoluhráčích či o partnerkách dalších hokejistů.

Hullovi vadí, jak se doba od jeho časů v NHL změnila. "Dělali jsme to samé, říkali to samé, ale nikdo nás při tom nemohl přistihnout. Neexistovala šance, jak by se to mohl někdo dozvědět," zopakoval.

Dnes je vše obráceně, čerstvý příklad Leipsica ukazuje, že si musí profesionální hokejisté dávat pozor i na to, co komu napíší přes Messenger a další komunikační kanály.

Hull, šampion NHL z let 1999 a 2002, s nelibostí sleduje, jak současný svět změnil chování "plejerů".

"Kluci si berou na hotelové pokoje Xboxy a nechodí se bavit ven. A to je špatně. Ale prostě taková jsou teď pravidla hry, co? Chcete si jít někam zapařit do klubu s hrozbou toho, že vás u toho každý nafotí, nebo budete opatrní a vyhnete se potížím?," položil si řečnickou otázku.

Odpovědět si v NHL musí každý sám.

