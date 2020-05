Hráčská asociace kývla na play off s 24 týmy. Kde se bude hrát a jak?

Výkonný výbor hráčské asociace (NHLPA) schválil návrh NHL a souhlasil se systémem play off se čtyřiadvaceti týmy. Přerušená sezona kvůli pandemie koronaviru by se tak mohla dohrát, nicméně restartu elitní zámořské soutěže brání ještě řada otazníků.

„Výkonný výbor NHLPA schválil další jednání s NHL o formátu play off s 24 týmy, které by určilo vítěze Stanley Cupu,“ uvedla NHLPA s tím, že další detaily budou dále projednány, aby mohlo dojít k finální dohodě na všech záležitostech umožňujících návrat ke hře.

Pandemie koronaviru přerušila zámořskou soutěž 12. března, kdy některým klubům chybělo dohrát i čtrnáct utkání základní části. Dle přijatého návrhu už by se zbylé zápasy neodehrály a týmy by šly rovnou do vyřazovací části. Do play off by se namísto 16 zapojilo 24 mužstev.

The NHLPA Executive Board has authorized further negotiations with the NHL on a 24-team return to play format, subject to reaching an overall agreement with the League on resuming the 2019-20 season: https://t.co/SIzQYyooEE pic.twitter.com/9TftmApiGJ — NHLPA (@NHLPA) May 23, 2020

Podle návrhu by nejlepší týmy z každé konference (Boston, Tampa Bay, Washington a Philadelphia z Východu a St. Loius, Colorado, Vegas a Dallas ze Západu) měly na začátku play off volno s tím. Alternativou je, že by mezi sebou sehrály dva turnaje o nasazení pro první kolo.

Zbylých 16 týmů by šlo do předkola, které by se mělo hrát na tři vítězné zápasy s tím, že play off by dále pokračovalo tradičním způsobem v sériích na čtyři vítězná utkání.

Vyřešit se musí zejména termínová listina i dějiště zápasů. Hrát se bude bez diváků, s největší pravděpodobností pouze ve dvou městech. Spekuluje se o Torontu, Edmontonu, Vancouveru, Las Vegas či Columbusu. Připomeňme, že hráči NHL se dosud ještě ani nevrátili ke společným tréninkům.

