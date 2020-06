Hráč Bostonu měl pozitivní test, tréninků se dosud nezúčastnil

U Boston Bruins se během uplynulých dní objevila nákaza koronavirem, onemocněl totiž jeden z hokejistů. Jeho jméno klub neoznámil. Dotyčný hráč se zatím nezapojil do společných tréninků před pokračování přerušené sezony NHL.

Nejmenovaný hokejista měl pozitivní test na covid-19, další dva byly negativní. Hráč nevykazoval žádné symptomy. Generální manažer klubu Don Sweeney na dnešní videokonferenci se zástupci médií uvedl, že dotyčný dosud nenastoupil do společných tréninků se spoluhráči z týmu.

Na testy šel právě proto, aby mohl přípravu zahájit. Do tréninkového centra Medvědů zatím nebude mít přístup, dokud příští týden nepodstoupí ještě jeden test na koronavirus. Pokud bude negativní, jeho účasti v trénincích by nic bránit nemělo.

Kluby slavné ligy se zvolna chystají na restart sezony, jež byla vzhledem k pandemii přerušena v březnu. Tréninková centra mají jednotlivé organizace otevřít v pondělí, ve druhé fázi přípravy na obnovu ročníku mohou hokejisté začít trénovat na ledě i v posilovně po malých skupinách s maximálně šesti hráči pohromadě.

Vedení NHL nedávno zveřejnilo záměr o způsobu dohrání sezony. Základní část byla ukončena, do play off se kvalifikovalo 24 mužstev místo tradičních šestnácti. Tréninkové kempy by měly vypuknout v první polovině července, vyřazovací boje patrně odstartují počátkem srpna. Přesný termín zahájení zatím není znám.

U hokejistů NHL se zatím objevilo devět případů nákazy koronavirem. Onemocnění prodělala pětice hráčů Ottawy, tři hokejisté z Colorada a jeden z Pittsburghu. Všichni měli bezproblémový průběh.

