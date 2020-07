Hotovo. NHL se dohodla s hráči a představila nejbližší plány

Všichni, co volali po ukončení této sezóny, budou asi zklamáni, ale NHL to nevzdává. V nečekaně rychlém čase dokázala liga dokonce najít s hráči společnou řeč ohledně nové kolektivní smlouvy. Vše před pár hodinami potvrdila v oficiálním prohlášení.

Oproti odhadům se CBA liší v délce. Nová kolektivní smlouva by neměla platit šest, nýbrž čtyři roky. Což o to, pokud budou obě strany pokaždé tak pružné jako letos, nikomu asi kratší lhůty vadit nebudou.

„National Hockey League a National Hockey League Players‘ Association dosáhly dohody na návratu k hracímu plánu a memorandu porozumění, které přidává další čtyři roky ke stávající kolektivní smlouvě, a zahrnuje přechodová pravidla a kalendář se zásadními daty,“ stojí v prohlášení.

Termíny se neliší od již zveřejněných informací:

13. července – začátek tréninkových kempů

26. července – přesun do „hub cities“, uzlových lokalit (mělo by jít o Toronto a Edmonton), kde se bude hrát

1. srpna – začátek kvalifikačního kola

S dalšími podrobnostmi liga zatím šetřila. Předběžná dohoda nyní čeká na schválení Radou guvernérů a Hráčskou asociací.

Náročnější to bude u hráčů. Podle informace komentátora Pierra LeBruna probere nejdřív Výkonný výbor NHLPA, tj. 31 zvolených hráčských zástupců, celou věc ve video konferenci. Pokud dojednané odkývou, přijde na řadu plošné hlasování, jehož výsledek by snad mohl být znám do pátku.

NHL dodala, že nebude celý proces schvalování komentovat.

