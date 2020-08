Holland: McDavid s Drasaitlem se učí, že defenzíva je pro týmový úspěch důležitá

Má za sebou báječné úspěchy. S detroitskými Red Wings se radoval ze čtyř Stanley Cupů, léta umě obaloval kostru kolem Stevea Yzermana, Nicklase Lidströma a později také Pavla Dacjuka s Henrikem Zetterbergem. Na nové adrese se snaží generální manažer Ken Holland stvořit další šampiony. Tentokrát z edmontonských Olejářů. Jeho kádr má dva pilíře - Leona Draisaitla s Connorem McDavidem. Nejen oni v nedávném předkole play-off poznali, že dávat góly nestačí.

Na ledě si dělají, co chtějí. Jejich rejdění v útočném pásmu nemá v NHL konkurenci.

V základní části dohromady nastřádali 197 bodů, soupeře mnohdy poráželi prakticky sami.

Jenže poté, co se Edmonton pakoval z předkola play-off, aniž by čelil nepřekonatelnému protivníkovi (Chicago má nejlepší roky za sebou), vrší se otázky. Tady je jedna z nich.

Potřebují Oilers od Draisaitla s McDavidem směrem dozadu víc?

"Má odpověď by nejspíše zněla ano," začal Holland, nicméně jedním dechem se obou superhvězd zastal. "Víte, oba se v defenzívě zlepšují. Učí se. A je třeba mít na paměti, že v sérii s Blackhawks bojovali proti hráčům, kteří třikrát získali Stanleyův pohár."

Holland naráží na to, že McDavidovi s Draisaitlem prostě a jednoduše chybí zkušenosti z velkých zápasů. A že je teprve stále sbírají. Yzerman kdysi po ledě také létal s jediným cílem, než pochopil, že musí také kvalitně bránit.

"Nejen Leon s Connorem, ale i celý zbytek mančaftu se učí, že defenzíva je důležitá pro to, abyste mohli jít v play-off daleko. Nejde si prostě říct, že dáte víc gólů než soupeř. Musíte zvládat obrannou činnost," podotkl Holland.

Nemluvil káravě, spíše se snažil zámořským novinářům vysvětlit, že zázraky na počkání nikdo nedokáže. "Všichni by chtěli okamžitě vidět obrovský progres, ale takhle to nefunguje. My se zlepšujeme, ale postupnými krůčky."

A má pravdu. Edmonton udělal v této sezoně citelný pokrok.

S Davem Tippettem na střídačce, známým defenzivním specialistou, se Oilers posunuli v základní části z 25. na 17. pozici, co se týče počtu obdržených branek. "Ale musíme nabrat více zkušeností a vysloužit si ostruhy," pověděl Holland.

Věří, že jeho tým je na správné cestě. A že si z bolestných lekcí odnese klíčové poznatky.

