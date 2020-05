Hokej není pro všechny. Aliu byl obětí bývalého hráče NHL

Akim Aliu, bývalý zadák Calgary či naposledy českého Litvínova, se otevřeně rozepsal o dalším nepříjemném zážitku, který jej na jeho hokejové cestě potkal. V příběhu jednatřicetiletého Kanaďana figuruje jméno muže, jenž má na kontě přes 400 startů v NHL.

Aliu poprvé zaujal veřejnost vloni v listopadu, kdy se otevřeně podělil o svou zkušenost s trenérem Billem Petersem, jenž hokejistu rasisticky urážel.

Teď Aliu sdělil světu prostřednictvím blogu další příběh, v němž vypráví o časech v mládežnické OHL, kde se mu snažil udělat ze života peklo Steve Downie.

Ano, ten Steve Downie, který má na kontě 434 zápasů v National Hockey League. Útočník, který šel na draftu v roce 2005 na řadu již v prvním kole a ve své kariéře si zahrál za Philadelphii, Tampu Bay, Colorado, Pittsburgh či Arizonu.

Stalo se to v roce 2005, kdy oba zmínění nastupovali za tým Windsor Spitfires.

„Byl to rok, kdy jsem opustil rodinu v Torontu, abych šel hrát hokej do OHL. Byl jsem pouze šestnáctiletý kluk s velkými sny. Nic neobvyklého na mně opravdu nebylo. Ale od té chvíle, kdy jsem se ke Spitfires připojil, jsem měl na zádech terč. V týmu byl tenhle chlap, jeden z elitních prospektů, který se rozhodl udělat z mého života peklo,“ říká Aliu.

„Prvních pár tréninků mi do suspenzoru mazal tygří mast. Potom bral mou výstroj a hodil ji na střechu. Potom mě začal ponižovat před spoluhráči, trenéry, vlastně všemi, kteří ho poslouchali. Dělal si legraci z mého oblečení a jak jsem mluvil,“ líčí Aliu.

Rodák z Nigérie si procházel velmi těžkým obdobím. Aliu odmítl zúčastnit se Downieho hrozivého rituálu, kdy svlékl šestnáctileté spoluhráče a strčil je do koupelny.

„Pár dní poté, co jsem odmítl se jeho hrozného rituálu zúčastnit, mi na tréninku zaklepal na rameno. Když jsem se otočil, vrazil mi svou laminátovou hůl do úst. Přišel jsem o sedm zubů, krev mi stékala po hrudi dolů. Věděl jsem, že tahle hra není pro mě a že musím bojovat o svůj život.“

Aliu se tedy zúčastnil jiného kanadského rituálu – bitky. Chtěl udělat vše pro to, aby ukázal klukům kolem sebe, že se nevzdá.

„Tvrdě jsem dřel, abych se do týmu dostal. Rodiče a bratr pro mě obětovali čas, abych uspěl a dostal se do OHL. Ale v mých pár měsících ve Windsoru jsem se dostal do rukou rasistického sociopata Stevea Downieho,“ dodává.

Kanaďan s ukrajinskými kořeny se rovněž vyjádřil ke kampani NHL, která nese název Hockey Is For Everyone (hokej je pro všechny). „Rozesmálo mě to, protože v tuto chvíli není hokej pro všechny.“

Share on Google+