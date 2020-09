Hledá se střelec. Vegas proti Dallasu znovu jaloví v koncovce

Bylo to vidět už v posledním utkání s Vancouverem, vlastně v celé druhé polovině této série. Hráči Vegas bušili do soupeře jako hluší do vrat, ale skutek utek. Jalová snaha. V zápase číslo sedm to nakonec stačilo k aspoň jedné brance, akorát na zcela impotentního soupeře, který měl po čtyřiceti minutách na kontě jen šest střel.

Psychicky náročný závěr série vedl trenéra Petea Deboera ke změně na postu brankáře. Robin Lehner chytal třikrát ve čtyřech dnech, přednost tedy dostal Marc Andre Fleury. Pokud mělo jít také o psychologický tah, jenž nabudí spoluhráče, pak nevyšel. Vegas se znovu střelecky trápilo, k tomu minimálně v prvních dvou třetinách nebylo ani dostatečně aktivní.

„Trvalo nám příliš dlouho, než jsme se dostali do utkání,“ zlobil se obránce Nate Schmidt, s šesti pokusy nejaktivnější střelec Golden Knights. „Moc dlouho jsme v sobě dolovali energii, kterou potřebujete do tohoto typu zápasů. Když je ve hře už tak málo týmů, musíte jezdit po zadku od chvíle, kdy poprvé padne puk.“

Dallasu stačil na vítězství jediný gól. Obstaral ho už ve třetí minutě obránce John Klingberg. Zbytek dodal 25 úspěšnými zákroky Anton Chudobin. Oba byli vyhlášeni hvězdami do utkání, na trojlístek je doplnil Marc Andre Fleury.

„Až posledních dvacet minut jsme konečně začali trochu hrát, protože jsme se začali pohybovat. Byly z toho šance,“ vypíchnul ještě Schmidt.

Pokud chce Vegas uspět, musí zlepšit efektivitu v koncovce. Když odečteme trefy do prázdné klece ze závěru sedmého utkání s Canucks, složili se Zlatí rytíři za posledních 240 minut jen na dva přesné zásahy. V posledních třech zápasech to byl jen postupový gól Shea Theodorea.

Obránce Vegas zařídil také jedinou trefu pátého duelu s Canucks. Útočníci jsou tedy proti soupeřovým brankářům dvanáct a půl třetiny úplně bezzubí. William Karlsson a Mark Stone dali v posledních sedmi duelech po jednom gólu. Reilly Smith a Jonathan Marchessault neskórovali od prvního večera předešlé série.

„Tohle nebude jako s Chicagem nebo s Vancouverem. Tohle bude jiná série a my musíme najít způsob, jak se prosadit v ofenzivě. Dneska jsme neodevzdali dost, abychom vyhráli,“ zlobil se DeBoer.

Marc Andre Fleury týmu věří a odmítá paniku. „Z dnešní chyby se musíme poučit. Potřebujeme víc šťávy hned od začátku. Zbytečně se ale nebojte, budeme v pořádku,“ dodal zkušený gólman.

