Hall zpátky na východ? Mohli by o něj stát Islanders, spekulují v zámoří

Nedávno vyměnil pobřeží Atlantiku za poušť v Arizoně. Ještě se v novém prostředí ani nerozkoukal a už se spekuluje, že by se mohl na východ vrátit. Tentokrát jen na trochu jinou newyorskou adresu. Místo Devils by údajně mohli mít o Taylora Halla zájem New York Islanders.

Aspoň to tvrdí Kevin Paul Dupont z listu Boston Globe, jehož informaci tlumočí také zdroje zabývající se děním kolem New Jersey. Právě tam strávil Hall (na snímku ještě v původním dresu) zatím nejúspěšnější období kariéry.

„Je možné, že se zamiluje do pouště a podepíše tam osmiletou smlouvu ještě před 1. červencem,“ píše Dupont. „Daleko pravděpodobnější ale je, že vyzkouší trh s volnými hráči, kde by mohli být jedním z nejagresivnějších nápadníků Islanders. Jejich šéf Lou Lamoriello má hromadu místa pod platovým stropem, dokonce i když bude muset vydat velké peníze na skvělého Mathewa Barzala, jehož nováčkovský kontrakt vyprší příští léto.“

Ať už to bude s Arizonou nebo s Ostrovany, všeobecně se očekává, že osmadvacetiletý Hall podepíše v létě lukrativní mnohaletou smlouvu. Právě hráčova neochota dohodnout se na novém dlouhodobém paktu s New Jersey vedla k výměně, která přišla daleko před uzávěrkou přestupů. Ray Shero nemínil ponechat nic náhodě a zbavil se Halla s předstihem.

Trejdovaný hráč zaznamenal zatím ve čtyřech zápasech v novém dresu tři body za gól a dvě asistence. New Jersey bez bývalé opory ve dvou utkáních vyhrálo, dvakrát prohrálo. Potěšující byl hlavně pondělní vysoký triumf 7:1 nad Chicagem, kde minimálně bodem přispěla celá čtrnáctka hráčů. Možná právě zde je cesta, jak ztrátu opory kompenzovat.

Hall byl draftován Edmontonem v roce 2008 jako jednička. V nejseverněji položeném klubu NHL strávil šest sezón. V New Jersey byl tři a půl roku, svoje současné nároky opírá především o supersezónu 2017-18. Nasbíral s ní 93 bodů (39+54), Devils dovedl po šesti letech do play off a z udílení cen si odnesl nejprestižnější Hart Trophy.

Stal prvním Ďáblem v historii, který cenu pro nejužitečnějšího hráče získal.

Během Hallova působení v New Jersey nebylo u Devils produktivnějšího hráče. Celkem si připsal 208 bodů, nikdo nezvládl víc, a to přestože loni kvůli zraněnému kolenu skoro dvě třetiny sezóny vynechal. Pokud jde o střelbu, lepší než Hall (76) byl jen Kyle Palmieri (88).

V létě skončí Hallovi smlouva, která mu letos garantuje příjem 3 mil. dolarů.





