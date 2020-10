Hall nevyšel, Koivu ano. Blue Jackets podepisují veterána

Columbus je po konci sezony velice aktivní. Nejvíce asi zaujala výměna, která do Ohia přivedla Maxe Domiho, jenž zde obratem podepsal. O pár dní později Blue Jackets přivedli dalšího centra, tentokrát veterána Mikku Koiva. Ten v Columbusu podepsal roční smlouvu.

„Říká se, že vždycky chcete hrát v týmu, proti kterému se těžko hraje. Columbus už několik let ukazuje, že jsou přesně takoví,“ uvedl po podpisu sedmatřicetiletý Koivu.

„Čtyři roky po sobě se dostali do play off. V posledních dvou letech hráli proti Tampě. Loni je vyřadili, letos to bylo velmi těsné. Co se mi nejvíc líbí? Jak tu zkušené jádro doplňují o mladíky, kteří jsou velice dobře vedeni. Jako hráč chcete být součástí takového týmu. Za poslední roky se stali velice respektovanou organizací napříč celou ligou.“

Když byl v půlce září Koivu obeznámen s tím, že se mu Minnesota rozhodla neprodloužit smlouvu, měl dost času na přemýšlení. Zůstat v NHL a podepsat jinde? Nebo si zahrát ve Finsku? Nebo to zabalit úplně?

„Po tom, co jsem se dozvěděl, že nedostanu smlouvu, jsem si vzal pár dnů na rozjímání. Potřeboval jsem si srovnat myšlenky a ukočírovat emoce,“ popisoval Koivu.

Kočírovat emoce? Není se čemu divit, Koivu je žijící legenda Minnesoty. Vždyť zde odehrál 15 sezon a stal se prvním hráčem této organizace, který v jejím dresu odehrál více jak tisíc utkání. Ba co víc, nikdo v historii za Wild nenasbíral více bodů a asistencí. Koivu je také druhým nejlepším střelcem, hned za Mariánem Gáboríkem.

„Měli jsme s Mikkem dlouhou debatu. Je hladový ukázat celé lize, že na to ještě má,“ uvedl na adresu finského veterána jeho krajan Jarmo Kekäläinen, jenž je v Columbusu generálním manažerem. „Minulá sezona pro něj nebyla nejlepší. Předloni měl operaci kolene, pořád ho trochu omezovalo. Teď je ale zdravý a hladový.“

Pravdou však je, že Columbus měl původně políčeno na větší jména. Ano, přivedl Maxe Domiho, nicméně Kekäläinen potvrdil, že konkrétní nabídky byly odeslány volným hráčům Tayloru Hallovi i Alexi Pietrangelovi. Obě však byly odmítnuty.

Kromě toho však Blue Jackets čekají těžká vyjednávání s chráněnými volnými hráči Pierre-Lucem Duboisem a Vladislavem Gavrikovem.

„Víme, co můžeme a co ne,“ vysvětloval na závěr Kekäläinen. „Známe trh a víme, že si musíme nechat místo pod stropem, kdyby došla nabídka na Duboise a Gavrikova. Teď se soustředíme na ně. S Hallem a Pietrangelem to nevyšlo, ale máme Mikka, za což jsme velice rádi.“

