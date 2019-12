Hall debutoval za Arizonu! Jak si vedl proti Hertlovi?

Jsou to již dva dny, před kterými vzešla najevo vcelku očekávaná zpráva o výměně kanadského forwarda do Arizony. Na přesun do svého nového působiště měl tak den a půl, časový rozdíl mezi New Jersey a Phoenixem činí -2 hodiny.

Žraloci jsou v porovnání s Kojoty v mnohem horší pozici a navíc má tým nový realizační tým. Pro Halla tak skvělá příležitost s novými rozjetými spoluhráči navázat spolupráci a začít se sehrávat i v zápasovém tempu. Coyotes se totiž aktuálně nachází na prvním místě Pacifické divize.

Zpět k prvnímu startu kanadského reprezentanta za Arizonu. Pamatujete si Halla v dresu Edmontonu s číslem 4 či New Jersey s zářivým číslem 9 na zádech? Nové působiště opět mění číslici v jeho hráčských záznamech. Ať už v rámci statistik či základních údajů. Proti San Jose Kanaďan nastoupil s dvojciferným znakem – 91.

Hned z kraje první třetiny šli hosté do vedení zásluhou Carla Söderberga, v tu chvíli však nebyl Hall ani na ledě. Tomáš Hertl však mínusový bod zapsal. Český šikula si však spravil chuť o dalších dvanáct minut později, kdy k radosti domácích fanoušků srovnal skóre.

Ani druhá perioda nepatřila nové tváři v kabině Coyotes. Tomáš Hertl pro potěšení českého oka rozvlnil síť za hostujícím brankářem podruhé, do kabin se však šlo po brance Dereka Stepana za smírného stavu.

Až v poslední části přišla Hallova chvíle. Posila Arizony obruslila branku, odkud přihrál Ekman-Larssonovi, jenž pohotově prostřelil Aarona Della a rozhodl tak o osudu dvou bodů, které putovaly na účet Coyotes.

Taylor Hall při své premiéře strávil na ledě 18 minut a 22 sekund, hned při svém debutu se stal nejvytěžovanějším útočníkem sestavy. Ve svých 22 střídáních vypálil jednou na bránu a strávil 4 minuty na ledě při početní výhodě.

