Gretzkyho rekord láká, ale kariéru zakončím v Rusku, hlásí Ovečkin

Tak trochu se to dalo čekat. Alexandr Ovečkin se nikdy netajil tím, že by historický střelecký rekord Waynea Gretzkyho rád překonal, hrát donekonečna NHL ale kvůli němu nebude. Jak oficiálně oznámil, kariéru míní zakončit coby hokejista Dynama Moskva.

„V mé kariéře jsou určité cíle, kterých chci dosáhnout,“ cituje Ovečkina z ruských zdrojů zámořský sportsnet. „Moje kariéra ještě nekončí, jsem stále v nejlepších letech. Určitě chci ještě pár let hrát, díky bohu je moje zdraví v pořádku. Kariéru bych rád zakončil v Rusku, v Dynamu Moskva.“

V pětatřiceti letech skutečně nevypadá, že by polevoval. Aspoň střelecky ne. Kdyby letos nedošlo k zastavení základní části, nejspíš by opět překonal padesát branek. Bohužel, o pár zářezů tímto přišel a nejspíš přijde o další. Generalita NHL už dumá o zkrácení příští sezóny. Její odehrání v plném formátu za stávajícího epidemiologického stavu se jeví stále méně reálné.

Pro Ovečkina to může být další zápasová ztráta. Utkání mu neberou zranění, ale objektivní okolnosti. Bez ohledu na ně však neslevuje ze záměru končit jako hokejista Dynama Moskva.

„Opravdu se chci vrátit a končit v Dynamu. Po několika letech, které, jak doufám, s boží pomocí, strávím ve Washingtonu,“ dodává slavná osmička.

Kolik let to bude, možná naznačí už smlouva, o níž s klubem právě jedná. Za rok vyprší Ovečkinovi obří třináctiletý kontrakt, je tedy čas dohodnout se na nové spolupráci. Hovořilo se až o pěti letech, pravděpodobnější je ale kratší kontrakt. A nikde není napsáno, že bude poslední.

Přestože se objevily spekulace, že Ovečkinovy nároky nejsou zrovna malé, vylučuje, že by dohoda zkrachovala na penězích. „Není to záležitost peněz, je to věc principu. Hrál jsem za dva týmy – Dynamo a Washington,“ odhalil kluby svého srdce.

Za áčko Dynama hrál moskevský rodák už v sezóně 2001-02, v NHL se objevil až v roce 2005, kdy mu vinou zrušené sezóny a zářijového data nerození bylo už dvacet let. V Dynamu pak pochopitelně působil i během výluky 2012-13. Rád a často nastupuje rovněž za ruský národní tým, kdy se trenérům sám nabízí a nelení přiletět do vrcholící fáze světových šampionátů.

Kolik času tedy ještě tedy stráví v NHL? Vrátka si v tomto směru nechává hodně pootevřená. „Je jisté, že během dvou, tří, čtyř, možná pěti let ukončím kariéru ve Washingtonu. Svůj poslední zápas chci ale odehrát za Dynamo Moskva,“ slíbil Rus.

