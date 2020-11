Galchenyuk: Špatnou sezonu někdy potřebujete. Teď jsem hladový po úspěchu

Uplynulý ročník v podání útočníka Alexe Galchenyuka? Jedna velká bída. Z borce, který bez problémů dával i přes dvacet gólů za sezonu, se během pár měsíců stal průměrný až podprůměrný hráč. Po nepovedených štacích v Pittsburghu a Minnesotě má ale skvělou příležitost na restart – v Ottawě dostane prostor ukázat, že nezapomněl sbírat kanadské body.

Jak jsme psali před pár dny, Alex Galchenyuk po rozpačitém představení v dresu Penguins a krátkém angažmá u Wild podepsal smlouvu s týmem, který v posledních sezonách patřil mezi otloukánky NHL. Jeden rok bude za 1.05 milionu dolarů hájit barvy Senators. Obě strany mají, co chtějí. Ottawa ušetří (to je pro ni poslední dobou až příliš velká priorita, jak víme) a trojka draftu 2012 může nabrat nový dech a vybojovat si dlouhodobý kontrakt.

„Teď jsem hladový po úspěchu víc než kdy dříve a zároveň obrovsky motivovaný,“ sdělil Galchenyuk serveru nhl.com dojmy z nového angažmá.

„Cítím se dobře, i moje tělo vypadá připraveně. Přestávka bez hokeje je a bude dlouhá, ale snažil jsem se ji využít co nejlépe. Mám za sebou opravdu těžký rok, během kterého jsem se toho o sobě jako o hráči hodně dozvěděl, pomohl mi zjistit, co potřebuji dělat jinak. Musím být na bruslích rychlý, výbušný a zároveň herně konzistentní. Jsem přesvědčený, že tohle všechno zlepším,“ pokračoval šestadvacetiletý Američan.

Připomeňme, že Galchenyuk v sezoně 2019/2020 posbíral pouhých 24 bodů za 8 branek a 16 nahrávek. Přitom ještě před dvěma lety v Montrealu překlenul hranici 50 bodů, pět let nazpět dokonce nastřílel 30 branek. Pokud by se na takové výkony rozpomenul, šlo by pro Ottawu o parádní kauf.

Bude oporou v přesilovkách?

„Někdy takhle špatný ročník potřebujete, abyste se na sebe víc zaměřili, začali mít sami sebe víc rádi a pochopili jste, jak chcete v budoucnosti hrát. Mám hodně co dokazovat sobě i ostatním lidem a cítil jsem, že Ottawa bude správná volba. Minulou sezonu mě potkaly dvě výměny, což mi radost neudělalo, ale teď se chci odrazit vzhůru. Nemůžu se dočkat, až zase začneme hrát,“ zůstával rodák z Milwaukee pozitivní.

Dle dosavadních vyjádření je spokojená a plná očekávání také Ottawa. Generální manažer Pierre Dorion naznačil, že by Galchenyuka rád vídal na přesilových hrách. Což je logické, protože Senators si od něj slibují pravidelný přísun branek a tím pádem zlepšenou ofenzivu.

Výhodou pro kanadský klub je také skutečnost, že někdejší opora Montrealu už není žádným nováčkem. V National Hockey League odkroutila již 549 utkání, dalších 32 přidala ve vyřazovacích bojích. Pokud tedy chytne slinu a začne řádit jako dřív, může strhnout ostatní kolem sebe, zejména mladé naděje Senators.

Pokud by pokus o spolupráci nevyšel a Galchenyuk opět pohořel, Ottawa nic neriskuje. Za rok mu může bez jakéhokoliv trápení dát sbohem a šáteček.

Share on Google+