Frustrovaný Jason Zucker, dočká se (konečně) změny působiště?

Není to tak dlouho, co jsme se doslechli, že Minnesota Wild nechtějí spěchat, co se tedy uzávěrky přestupů týče. Na veřejnost však také nyní prosákla informace, že útočník Jason Zucker není moc spokojen se svou rolí v týmu.

Jeho jméno je spojováno v souvislosti s výměnou, o tom žádná...

V noci na pátek 7. února Wild přivítali doma Vancouver Canucks (výhra 4:2), přičemž Jason Zucker nastupoval v tomto utkání až ve čtvrté formaci.

Ve stejné lajně navíc zůstal i pro následující dva duely, vysvětlení od hlavního trenéra týmu Bruce Boudreaua se přitom nedočkal.

„Neřekl mi vůbec nic, ani slovo. Hraji ale pro své spoluhráče. Takže asi tak," řekl Zucker, podle novin The Star Tribune.

Zucker byl blízko obchodu už při loňské uzávěrce, kdy se měl přesunout ke Calgary Flames. Avšak z domluvy mezi Minnesotou a Flames nakonec sešlo.

Stěhovat se mohl i v průběhu poslední letní přestávky, zájem o jeho služby totiž měli Pittsburgh Penguins. Také v tomto případě z toho ale posléze nic nebylo.

S generální manažerem Wild Billem Guerinem prý o možné výměně letos ještě nediskutoval.

„O ničem jsme zatím nemluvili. Co se má stát, tak se prostě stane. Už si s tím nebudu dělat starosti," poznamenal Zucker.

Zucker, osmadvacetiletý Američan, odehrál v sezoně 2019-2020 zatím 45 zápasů, přičemž v nich vstřelil 14 gólů a zapsal celkem 29 kanadských bodů. Několik týdnů byl mimo hru, kvůli zlomenině pravé lýtkové kosti.

Smlouva mu jinak vyprší až po skončení období 2022-2023.

25. července 2018 podepsal s Minnesotou pětiletý kontrakt na celkem 27.5 milionu dolarů. Počínaje nyní, dohoda zahrnuje modifikovanou doložku o nevyměnitelnosti (deset týmů).

Hovoří se znovu o jeho přesunu k Penguins, ve hře mohou být ale také třeba kanadské týmy – Calgary nebo Edmonton Oilers.

Uzávěrka přestupů NHL 2020 je na programu 24. února.

