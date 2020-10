Florida zaplňuje vyprázdněnou soupisku. Získala šampióna a na tři roky má Gudase

Pokud má někdo před sebou perné týdny, je to generální manažer Floridy. Panthers měli s otevřením trhu volných hráčů pod smlouvou jen třináct hráčů a k dispozici 21 miliónů dolarů pod platovým stropem. Bill Zito má co dělat.

První posilou se stal necelou půl hodinu po otevření trhu Radko Gudas. Třicetiletý řízný obránce podepsal tříletou smlouvu na 7,5 miliónu dolarů. Připojí se tak k Markusi Nutivaarovi, šestadvacetiletému finskému obránci, který přišel v rámci výměny už v týdnu z Columbusu.

Gudas má za sebou rok ve Washingtonu, kde nasbíral 15 bodů (2+13) v 63 zápasech a vynikal hlavně ve statistice plus minus (+15). Bohužel se v sezóně nevyhnul ani posazení na tribunu. Před angažmá v hlavním městě Spojených států působil čtyři roky ve Philadelphii, předtím tři sezóny v Tampě. Ve třiceti letech by měl být jako obránce na vrcholu sil.

Ve snaze vrátit Floridu do play off získal Zito také vítěze Stanley Cupu Cartera Verhaeghea. Asi nelze tvrdit, že by pětadvacetiletý centr byl zrovna pilířem útočných řad Tampy, prsten pro šampióna ale má. Do NHL se dostal až letos, v základní části odehrál 52 zápasů s bilancí 13 bodů (9+4). V play off nastoupil k osmi duelům (0+2).

S Floridou podepsal dvouletou smlouvu, každý rok si vydělá po miliónu dolarů. Univerzální útočník může nastoupit uprostřed útoku i na křídle. Pokud dostane prostor, umí být kreativní. V sezóně 2018-19 byl v AHL s 82 body nejproduktivnějším hráčem a s 36 góly nejlepším střelcem farmářské soutěže.

Další dvě posily jsou opět do útoku. Alexander Wennberg podepsal na jeden rok za 2,5 miliónu. Šestadvacetiletý forvard odehrál celou kariéru v Columbusu, minulou sezónu posbíral pět branek a 17 asistencí. Někdejší čtrnáctka draftu 2013 stihla letos také 5 bodů (3+2) v deseti zápasech play off.

Na dva roky přichází na Floridu Ryan Lomberg. Pětadvacetiletý útočník zatím cestoval hlavně po farmách, letos v NHL vůbec nenastoupil. Předtím stihnul v nejslavnější lize jedenáct zápasů (0+1) za Calgary.

Bill Zito má aktuálně pod smlouvou devět útočníků a šest obránců.

