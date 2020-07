Finále konference chci hrát proti Habs, hlásí Kovalčuk

Ilja Kovalčuk má za sebou turbulentní sezonu. Po nedobrém začátku v dresu Los Angeles Kings byl kalifornskou organizací vyplacen ze smlouvy. Jako volný hráč pak podepsal v Montrealu, kde předváděl mnohem lepší výkony a vypadalo to, že jeho láska k hokeji je zpět. Canadiens ale nelenili a ruského střelce vyměnili do Washingtonu. A Kovalčuk by rád dopsal tento příběh až do konce.

Ač je ruský hokejista plně oddán svému týmu, zároveň bude fandit i tomu předchozímu. „Snad se potkáme ve finále konference,“ prohlásil minulý týden. „Můj pobyt v Montrealu je však historie. Ve Washingtonu jsem teď rád. Máme tu skvělý tým, takže i velkou šanci na úspěch. Chce to jen dřinu.“

A jak to vlastně bylo? Když to vypadalo, že Habs i přes velký chtíč na vyřazovací boje nedosáhnou, rozhodli se Kovalčuka vyměnit. Ozval se Washington, jehož lákalo spojení s hvězdným Alexem Ovečkinem. Do Montrealu tak Capitals poslali výběr v třetím kole draftu.

Kdyby byla sezona v normálu, Montreal by se do play-off určitě nedostal, ve své konferenci totiž skončil dvanáctý. Jelikož je ale situace, jaká je, šanci dostane, a to proti Pittsburghu Penguins. A to by se Kovalčuk velmi hodil. „Škoda, ale neměli jsme křišťálovou kouli,“ okomentoval toto téma stroze trenér Montrealu Claude Julien.

V organizaci Canadiens sice Kovalčuk působil jenom krátce, nicméně stopu zanechal poměrně velkou. V 22 zápasech vstřelil 6 branek a přidal 7 asistencí. Hlavně byla vidět jeho touha. A jeho zběsilé oslavy po vítězných gólech? Jindy nepředstavitelné.

To ve Washingtonu má nyní jinou roli. Jak známo, Capitals to mají v útoku opravdu nabité, a tak musí ruský střelec vzít za vděk menší porci minut. I tak ale stihl gól a tři asistence. Nejdůležitější zprávou pro fanoušky i trenéry však je, že je se svou rolí smířen. Cíl je přece jasný. Stanley Cup.

„Bylo lehké sem zapadnout,“ chválil si nové spoluhráče. „Zvlášť, když je tu tolik Rusů. A samozřejmě Ovie. On je ten správný kapitán, co přináší všechnu tu energii. Chce, abychom spolu trávili co nejvíc času a byli jako rodina. To je klíč k úspěchu. Dělá to skvěle.“

„Teď v tom budeme pokračovat,“ vysvětloval dále Kovalčuk. „Strávíme spolu snad dva měsíce v jednom městě. Bude to fajn. Ještě, než začala pauza, jsme byli snad deset dnů na výjezdu. A vznikla parádní atmosféra, o tom to je.“

I přes všechnu chválu má však Kovalčuk Montreal stále v srdci. „Během pauzy jsme se s bývalými spoluhráči dost bavili, ale jak jsem řekl, je to historie. Přeju jim to nejlepší,“ zakončil.

