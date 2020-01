Fauluješ, nehraješ! Julien opět vychovával montrealské mládí, tentokrát posadil Domiho

Měl toho dost. Když montrealský kouč Claude Julien přihlížel tomu, jak se raduje klubko hráčů Chicaga, rychle našel viníka celé situace. Přesilovku, v které navýšili své vedení na 3:1, nabídl Blackhawks zbytečným zákrokem Max Domi. Není už tou nejtěžší hádankou, kdo poté proseděl zbytek druhé třetiny na střídačce Canadiens.

Montrealu se nedaří. Prohrál devět z 11 zápasů.

Tím posledním, co Habs v takové situaci potřebují, jsou školácké chyby. Jednu takovou předvedl právě Domi, když se nesmyslně ohnal po soupeři a vykoledoval si dvě minuty za hrubost.

"Nešel jsem do souboje s Matthewem Highmorem s tím, že si řeknu o trest. Ale když jsem pak viděl záznam, tak jsem opravdu fauloval. Žel z té přesilovky dali gól. Podobné zákroky už si nemůžu dovolit," kál se Domi po prohraném zápase (1:4).

Na Juliena se nezlobil. Chápal, proč skončil na posledních osm minut druhé periody zaparkovaný na střídačce. "Je to koučovo rozhodnutí," respektoval jeho krok.

Sám frankofonní Kanaďan měl prosté vysvětlení, proč Domiho, se 33 body druhého nejproduktivnějšího hráče Canadiens v této sezoně, stáhl ze hry. "Víte, nebylo to poprvé, co Max dostal dvě minuty zbytečně." prohodil před zámořskými reportéry.

