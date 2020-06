Fantom na vážkách. Sorokin by rád za Ostrovany chytal už teď, jinak možná podepíše v KHL

Má vizitku nejlepšího gólmana na starém kontinentě. Ve čtyřiadvaceti letech se může pochlubit už 245 zápasy v KHL, jeho brilantní statistiky člověka jednoduše uzemní. Ilja Sorokin se vypracoval v největší oporu moskevského CSKA, loni měl lví podíl na zisku Gagarinova poháru. Rád by svůj talent ukázal i v dresu newyorských Islanders. Jenže současná situace jeho plánům nepřeje.

Sorokin měl jasnou vizi.

Po vypršení svých závazků v KHL chtěl podepsat nováčkovský kontrakt s Ostrovany. S tím, že by platil už pro sezonu 2019/2020 a rodák z Meždurečensku by se stal "last minute" posilou newyorského mančaftu.

Za běžných okolností by v tom nebyl jediný problém. Jenže koronavirová krize si vyžádala nejen zastavení NHL, ale také úpravy některých zaběhlých pravidel. Bylo rozhodnuto, že kluby mohou podepisovat nováčkovské smlouvy s draftovanými borci s platností až od ročníku 2020/2021.

Proti tomu se časem ohradila hráčská asociace a Sorokin doufá, že dosáhne návratu starých pořádků. Jenže rozuzlení je zatím v nedohlednu, konečný verdikt za mlžným oparem.

Co s tím?

Sorokinovi pochopitelně není po chuti mít podepsáno až od další sezony. Už z prostého důvodu, že nikdo neví, kdy začne. Mluví se dokonce až o lednovém startu. Olympijský šampion z roku 2018 by tak za aktuální konstelace zůstal x měsíců bez hokeje. Navrch by "nespálil" první rok smlouvy a oddálily by se mu lepší podmínky.

Samozřejmě hledá cesty, jak se s nejistou dobou vypořádat. Přemýšlí nad tím, že by mohl uzavřít jednoletý kontrakt s CSKA. V Moskvě by pak chytal až do chvíle, kdy by v zámoří odstartoval ročník 2020/2021. Vykryl by tak onu dlouhou pauzu a vydělal slušné peníze.

Je otázkou, zda by tradiční celek na něco takového slyšel. I když je v Evropě poměrně běžnou praxí podepisovat s tím, že se pamatuje na klauzuli o možném odchodu do NHL, CSKA by patrně preferovalo trvalejší vyřešení své brankářské otázky.

Sorokinův agent Dan Milstein tvrdí, že vyjednávaní s moskevským týmem zatím neprobíhají, jde jen o hypotetickou možnost. Jeho klient totiž baží po NHL, slavná soutěž je pro něj absolutní prioritou.

Zůstává otázkou, kdy se v ní gólmanský supertalent konečně objeví.

