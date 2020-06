Fabbri našel nový domov. V Detroitu se ukázal, teď by rád zůstal

Mezi příjemná hráčská překvapení aktuální sezony se rozhodně může řadit také útočník Robby Fabbri. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan našel hokejový domov, v němž se mu bodově velmi dařilo.

Robby Fabbri byl do Detroitu vyměněn vloni na začátku listopadu. Kanadský hokejista cítil, že je čas na změnu a Blues mu vyhověli. Naopak Blues za něj získali jiného forvarda – Jacoba de la Rose.

Asi málokdo očekával, že se tato výměna stane pro Rudá křídla tak dobrým tahem.

Fabbri v “Hockeytown“ ožil a dal o sobě nahlas vědět. Ještě v dresu St. Louis stihl odehrát devět utkání, v nichž vstřelil jediný gól. U Red Wings nastoupil k dvaapadesáti zápasům, v nichž posbíral jednatřicet kanadských bodů (14+17).

Základní část National Hockey League je oficiálně u konce, s tím tedy i sezona Detroitu. V rámci týmové produktivity skončil Fabbri čtvrtý za Dylanem Larkinem, Tylerem Bertuzzim a Anthony Manthou.

Red Wings procházejí potřebnou přestavbou a Fabbri by mohl být velkým příslibem do budoucna. Otázkou ale zůstává, zda v Detroitu setrvá i pro nadcházející roky, po této sezoně mu totiž končí stávající smlouva.

Samotný hráč ovšem věří, že se stěhovat nebude. „Už od prvního dne tady v Detroitu bylo všechno skvělé. Je to parádní organizace, skupina hráčů a výborná příležitost, takže bych na tomto místě chtěl bezesporu hrát co nejdéle to půjde,“ líčí Fabbri.

Rodák z Ontaria letos vydělal 900 tisíc amerických dolarů, svými výkony si však řekl o zvýšení platu. Po vypršení kontraktu se stane chráněným volným hráčem (RFA).

„Opravdu jsem nějakou dobu toužil po takové šanci, abych se stal stálým členem sestavy. Věděl jsem, že pokud taková možnost přijde, tak ji nezahodím,“ dodává útočník se čtrnáctkou na zádech.

