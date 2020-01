Evoluce lídra aneb deset let s céčkem Alexandra Ovečkina

Když po výluce 2005 začínal svou kariéru u Capitals, někteří lidé pochybovali. Tým ze spodku tabulky a nevyzpytatelná ruská povaha? Známe mnoho příběhů, kdy se hráči z východu chovali v takovém prostředí po nějaké době otráveně. Ne tak Ovečkin.

Washington pod ním rozepsal svou nejúspěšnější éru, během níž je číslo 8 už celou jednu dekádu kapitánem. Poprvé mu přišili céčko na dres 5. ledna 2010. Bylo mu 24 let a stal se čtrnáctým lídrem v klubové historii, prvním z Evropy.

Na jeho angličtině bylo pořád co vylepšovat, na jeho hře, zejména směrem dopředu, se toho dalo vylepšit málo. Zpětně vnímá začátky jako těžké, v týmu bylo naštěstí dost zkušených hráčů, kteří mu s úlohou šéfa kabiny pomohli. Nyní, po deseti letech, mu už nikdo radit nemusí. „Za těch šest let, co jsem tady, se v oblasti respektu hodně vyvinul,“ přikyvuje trenér Todd Reirden.

Chára, Crosby, Toews, Koivu ... Ovečkin

Nedělní zápas Washingtonu se San Jose dal na Ovečkinovu desetiletou vládu nad týmem Caps oficiální razítko. Roli kapitána převzal po Chrisu Clarkovi v okamžiku jeho trejdu. Předtím už byl od své druhé sezóny v NHL alternativním kapitánem.

Dobře si z té doby pamatuje trenéra Bruce Boudreua a generálního manažera George McPheeho, pozdějšího úspěšného stavitele Vegas Golden Knights. „Bruce mi tehdy volal, že byl Clark vyměněn a jsme bez kapitána. Já že budu ten další. Řekl to před celým týmem a všichni byli šťastní. Bylo tam hodně úsměvů, potlesku a gratulací. Byl to velký okamžik pro mě i celou organizaci.“

Teď už je druhým nejdéle sloužícím kapitánem v klubové historii po Rodu Langwayovi (říjen 1982 - únor 1993), jehož překoná zhruba za půl roku. V současné NHL je pátým nejdéle sloužícím kápem, delší dobu zastávají tuto funkci jen Zdeno Chára z Bostonu (od října 2006), Sidney Crosby z Pittsburghu (od května 2007), Jonathan Toews z Chicaga (od července 2008) a Mikko Koivu z Minnesoty (od října 2009).

Ještě jednou!

Rusův vývoj coby vůdce je zjevný. Reirden poukazuje na čerstvý příklad ze sobotního tréninku. Tým neprováděl zadaná cvičení pořádně. Ještě než stihl trenér nebo kdokoli z jeho štábu písknout do píšťalky, zahulákal Ovečkin sám od sebe na všechny: „Ještě jednou!“

Jako mladší by to asi neudělal. „Myslím, že je skvělé sledovat jeho evoluci lídra,“ říká Reirden. „Změnil se ve všem, od přípravy mimo led až po věci na ledě. Včetně jeho aktivit v místní komunitě, kdy byl za některými úžasnými záležitostmi, které měnily lidem životy.“

Zde jeden příklad.

Navždycky mu zůstane primát, kdy jako první ruský kapitán dovedl tým NHL ke Stanley Cupu. „Hodně lidí říkalo, že tahle organizace a tenhle chlap nikdy nevyhrajou, co na to já? Kašlal jsem na to. Dokázali jsme to a já byl první ruský kapitán, který ho zvedl nad hlavu,“ připomíná moskevský rodák.

Také jeho bilance v základní části je úctyhodná. Od toho ledna 2010 vyhrál s Washingtonem 466 zápasů, 231 jich prohrál, dalších 90 ztratili Caps v nastavení nebo po nájezdech. Je to nejvíc výher a nejvíc bodů (1022) v současné NHL. Pokud to nestačí, připomeňme, že je za tu dobu také nejlepším ligovým střelcem (437 branek), nejlepším střelcem na přesilovce (171) a třetím nejproduktivnějším hráčem (781 bodů).





