Ekman-Larsson zůstává. Odcházelo by se těžko, říká

Před začátkem trhu bylo jméno Olivera Ekmana-Larssona jedním z nejžhavějších vůbec. Obránce Arizony byl velkým kandidátem na výměnu, žádný vhodný obchodní partner se však nenašel. Švédská hvězda tak i nadále zůstává Kojotem. Ostatně, jako celou svou dosavadní kariéru.

Ekman-Larsson a jeho agent stanovili pro Arizonu jasné datum. Buď mě do 9. října vyměníte, nebo nikam nejdu.

Rozkazovat si mohl, jak chtěl, jelikož v jeho obří osmileté smlouvě, během jejíhož trvání vydělá 66 milionů dolarů, má klauzuli o tom, že pokud on sám nebude chtít, nikam se stěhovat nebude.

Jak později vyšlo najevo, této klauzule by se vzdal jenom v případě, kdyby se Coyotes dohodli s Bostonem Bruins nebo Vancouverem Canucks. K dohodě ale nedošlo, a tak Ekman-Larsson zůstává v Arizoně.

„Ve smlouvě mám klauzuli o nevyměnitelnosti. Vybral jsem ty dva týmy, protože jsem nechtěl stát Arizoně v cestě, kdyby mě chtěla vyměnit,“ řekl Ekman-Larsson pro švédská média.

„Takový jsem prostě člověk, nechtěl jsem to komplikovat. Ty dva týmy jsem vybral jako dvě možnosti, ale ve skutečnosti jsem nechtěl nikdy odejít,“ přiznal ještě švédský bek. „Prostě jsem chtěl zůstat v Arizoně. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Život tady mám rád, těžko by se odcházelo.“

Ekman-Larsson je jednou z největších hvězd Arizony. Je kapitánem a tváří mužstva, spekulace pro něj však nejsou žádnou neznámou. Neznamená to však, že pro něj tato situace nebyla lehká.

„Podepsal jsem dlouholetou smlouvu, protože jsem chtěl zůstat v Arizoně až do svých 36 let,“ dodal dvojnásobný mistr světa. „Když se tahle spekulace vynořila, bylo to takové divné. Těžko se to kousalo.“

OEL, jak se jeho jméno často zkracuje, si víceméně může být jistý, že v Arizoně ještě nějakou dobu bude. Je otázkou, jestli se vůbec někdy sejde tolik věcí dohromady, aby trejd klapnul. Musí se najít někdo, kdo si vezme jeho obří plat a nabídne adekvátní protihodnotu. Jestli se někdo takový najde, pak s tím ještě musí Ekman-Larsson souhlasit.

„Napsalo se toho spoustu o tom, jak se budou Coyotes zbavovat hráčů a prodávat, aby se ušetřilo. Nikdy se tak nestalo, na papíře máme velice dobrý tým. Jsme dobrá parta, toho si cením. V další sezoně to dotáhneme ještě dál,“ uzavřel s plány na příští ročník.

