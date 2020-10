Ekman-Larsson odmítl Edmonton s Calgary a je jednou nohou ve Vancouveru. A druhou v Bostonu

Spekulace ohledně odchodu Olivera Ekmana-Larssona z Arizony začínají nabírat na četnosti. Kapitán Coyotes si podle posledních zpráv upravil na základě domluvy s vedením organizace svou klauzuli o nevyměnitelnosti a povolil smlouvat Arizonu s Vancouverem a Bostonem.

Pro Arizonu jde o velmi razantní krok, pokud kapitán skutečně odejde. Devětadvacetiletý obránce strávil v Arizoně, potažmo Phoenixu celou svou zámořskou kariéru, která započala draftem v roce 2009. Tehdy si ho Coyotes vybrali ze šestého místa.

Jenže se zdá, že se jeho čas v, dá se říct, mateřské organizaci naplnil. S kým tedy tým z pouště vyjednává?

První vážný zájemce přišel s telefonátem z Edmontonu. Oilers mají na dlouhou dobu zraněného Oscara Klefboma a obránce takového kalibru by Olejářům velmi pomohl. Jenže dohadování o možné protihodnotě skončilo ještě dříve, než vlastně začalo.

Švédský zadák má ve své smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, tudíž si musí sám určit a svolit, do jakého klubu případně odejde.

Ekman-Larsson byl informován o zájmu Edmontonu, ale řekl jasné „ne“. Stejně krutě dopadlo také Calgary. Těžko říct, zda se kapitánovi nelíbí vedení organizace, nebo je za tím něco jiného.

Ovšem jeho pouto s Arizonou není nerozvazatelné. S odchodem do Vancouveru či Bostonu by problém neměl, a právě tyto dva týmy také schválil. Aktuálně tedy Coyotes mluví s Canucks a Bruins.

Ekman-Larsson má tučnou smlouvu za 8,25 miliónu dolarů ještě na dalších sedm sezón. Rozhodně se jeho výkony nehorší, ale riziko tam je. Proto se zřejmě Arizona uchyluje k jeho výměně. Vidí jednu s posledních možností, jak se jeho kontraktu zbavit za slušnou cenu.

Záměrem v pozadí může být také chystaná smlouva pro Taylora Halla, kterého by si Coyotes mile rádi nechali.

Armstrong za svého kapitána požaduje první kolo draftu a mladého obránce. Tak znějí interní informace Darrena Dregera z TSN.

Vancouver má vcelku hodně místa pod platovým stropem, aktuálně činí 14 miliónů. Hned 10 hráčů je ale bez smlouvy, z toho například jména jako Markström, Tanev, Virtanen, Toffoli, Motte, Gaudette či Leivo. Někteří z nich jistě odehráli za Kosatky poslední zápas. V následujících letech ale bude muset Jim Benning podepsat své mladé hvězdy.

Na druhou stranu ovšem mají na své soupisce jisté platové přítěže. Řeč je o Erikssonovi se Sutterem, jejichž kontraktů by bylo ideální se zbavit.

Co by mohli Canucks za Ekmana-Larssona nabídnout?

Své letošní první kolo poslali do Tampy výměnou za J.T. Millera, tudíž by mohli nabídnout až to následující v roce 2021. Aby uspokojili požadavek Yotes, nabídnout by ještě museli jednoho z dvojice Olli Juolevi – Jack Rathbone.

Juolevi je trochu zapomenutá hvězda z draftu 2016, kde se dostal na řadu jako pátý v pořadí. Doposud NHL neokusil, za sebou má jeden rok na farmě, kde se potýkal se zraněním.

Rathbone přichází k týmu jako hvězda Harvardu, kde po dvou letech končí. Nebyly od něj taková očekávání jako od Juoleviho, draftován byl o rok později až ve čtvrtém kole.

Boston je na tom dost podobně. Místo pod stropem má stejné jako Vancouver, velkou rybu Toreyho Kruga zřejmě pustí na trh a podepsat se chystají jen DeBruska. Ovšem i nad ním se zatahují mračna spekulací o jeho výměně.

Stejně jsou na tom v Bostonu také ohledně draftových voleb. I Bruins vyměnili svoje letošní první kolo, při uzávěrce přestupů ho poslali do Anaheimu za Ondřeje Kašeho.

Boston by tak mohl nabídnout první kolo příští rok a k tomu například osmnáctku draftu 2017, Urho Vaakanainena. Právě jeho jméno je skloňováno s výměnou do Arizony v posledních hodinách nejvíce, mluví se také o českém obránci Jakubu Zbořilovi, ovšem jeho cena od draftu značně uvadla. Balíček s ním by tak musel být větší.

