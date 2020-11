Edmonton získal další posilu, podepsal s velkým kamarádem Draisaitla

Edmonton Oilers získali další posilu. Jedná se o útočníka, kterého si Olejáři stáhli z trhu volných hráčů. Tým Connora McDavida doplní německý křídelník Dominik Kahun, jenž s Oilers podepíše smlouvu na jeden rok, shodují se na tom kanadská i německá média.

Pětadvacetiletý Kahun by měl podle Elliottea Friedmana zatížit platový strop částkou 975 tisíc dolarů.

Minulou sezonu Němec začal v Pittsburghu, kde v 50 zápasech stihl nasbírat velice solidních 27 bodů. Posléze byl vyměněn do Buffala, kde v šesti utkáních bodoval čtyřikrát.

Lze si tak všimnout, že Kahun se už v NHL naplno zabydlel, jelikož do ní přišel teprve na sezonu 2018/19, kdy se rozloučil s Mnichovem a podepsal v Chicagu.

Je to velice solidní hráč za solidní peníze, Edmontonu by se mohl opravdu vyplatit, a to i díky faktoru Leona Draisaitla. Proč? Jsou to totiž velice dobří kamarádi.

Dokonce spolu i hráli, a to v juniorském týmu Adler Mannheim, kde spolu ve třiceti utkáních dohromady nasbírali neskutečných 398 bodů.

„Asi nejlepší část mého života,“ řekl Kahun pro stanici Sportsnet. „Někdy jsme hráli zápasy, ve kterých jsme oba měli třeba dvanáct bodů. Posouvali jsme se vpřed, hráli proti těžším soupeřům, ale pořád jsme byli dobří. Zápasy končily třeba 10:3 nebo 9:5.“

Dalším důkazem budiž historka z roku 2018, přesněji z období olympiády. Když šlo v televizi finále hokejového turnaje, měli Oilers zrovna po zápase s Los Angeles. Leon Draisaitl tak pozorně sledoval své krajany, kteří bojovali o olympijské zlato.

Mezi těmi na ledě byl i Kahun. Draisaitl měl údajně hned po zápase tlačit na vedení, aby ho z Německa přivedli do Edmontonu. Přání se mu vyplnilo až o dva roky později.

„Jsem moc rád, že spolu tihle dva kamarádi budou moct hrát v Edmontonu,“ dodal ještě Kahunův agent Jiří Poner. „Edmonton o něj měl s Buffalem největší zájem, ale Buffalo se rozhodlo jít jinou cestou.“

Jasné je, že Kahun určitě dostane šanci v jednom útoku s Leonem Draisaitlem. Vzniknout by tak mohla velice nebezpečná dvojka, jelikož Kahun je velice solidním hráčem a Draisaitl ho svým umem posune ještě o několik úrovní výš. Navíc jsou to dlouholetí kamarádi, kteří se na ledě najdou i poslepu.

Oilers kromě kamaráda do kabiny ale přivedli hlavně spolehlivého hráče za velice dobré peníze. Když k tomu přidáme návrat Jesseho Puljujärviho a podpisy Tylera Ennise a Kylea Turrise, pak uvidíme, že Edmonton se opravdu všemožně snaží sejmout ofenzivní břímě z prvních dvou útoků a rozložit ho na všechny čtyři lajny.

Kahun by mohl být velkou posilou.

Share on Google+