Edmonton rozhodl se závěrečnou sirénou! Tučňáci uspěli ve čtvrtém duelu po sobě

Nejslavnější hokejová liga světa v neděli pokračovala celkem jedenácti utkáními. Čtveřice duelů odstartovala ještě před půlnocí našeho času. Komu se nejvíce zadařilo? Souhrn všech nočních utkání přinášíme níže!

CHICAGO BLACKHAWKS vs. DETROIT RED WINGS

Neděle 24. ledna 2021, 18:30 SEČ • United Center, Chicago, IL

6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Pius Suter hattrickem pomohl k výhře Hawks nad Detroitem

Pius Suter vstřelil své první tři góly v NHL. Chicago zvítězilo nad Rudými křídly i ve druhém vzájemném utkání. Obě branky poraženého mančaftu zařídil v přesilové hře Tyler Bertuzzi. Neztratili se ani čeští hokejisté na obou stranách.

Branky a nahrávky

5. Suter (de Haan, Kane), 10. Suter PPG (Janmark, Kubalík), 38. Murphy, 41. Janmark (Kane, Murphy), 53. Suter (DeBrincat, Keith), 56. Kurashev – 21. Bertuzzi PPG (Larkin, Hronek), 52. Bertuzzi PPG (Ryan, Hronek)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (CHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92.6%, odchytal 60:00

Jonathan Bernier (DET) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82.9%, odchytal 59:52

Česká & slovenská stopa

Dominik Kubalík (CHI) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:46

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:35

Filip Hronek (DET) – 0+2, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:12

Tři hvězdy utkání

1. Pius Suter (CHI), 2. Connor Murphy (CHI), 3. Patrick Kane (CHI)

Chicago Blackhawks vs. Detroit Red Wings – KARTA ZÁPASU

WASHINGTON CAPITALS vs. BUFFALO SABRES

Neděle 24. ledna 2021, 21:00 SEČ • Capital One Arena, Washington, DC

3:4 sn (1:0, 1:2, 1:1 – 0:0 – 0:1)

Buffalo zdolalo Capitals po samostatných nájezdech

Jack Eichel byl jediným úspěšným exekutorem v rámci dovednostní soutěže. Šavlím se v odpoledním duelu nesmírně dařila přesilová hra. Český gólman Vítek Vaněček se navzdory nájezdové porážce zaskvěl 45 úspěšnými zákroky.

Branky a nahrávky

7. Schultz, 32. Oshie PPG (Schultz, Bäckström), 50. Bäckström PPG (Vrána, Carlson) – 31. Miller PPG (Ristolainen, Mittelstadt), 34. Olofsson PPG (Reinhart, Eichel), 48. Staal PPG (Ristolainen, Miller), rozh. náj. Eichel

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 48 | Přesilová hra: 2/3 – 3/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (WSH) – 45 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93.8%, odchytal 65:00

Linus Ullmark (BUF) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90.3%, odchytal 65:00

Česká & slovenská stopa

Vítek Vaněček (WSH) – 45 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93.8%, odchytal 65:00

Zdeno Chára (WSH) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 22:37

Jakub Vrána (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:50

Richard Pánik (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:50

Tři hvězdy utkání

1. Eric Staal (BUF), 2. Justin Schultz (WSH), 3. Rasmus Ristolainen (BUF)

Washington Capitals vs. Buffalo Sabres – KARTA ZÁPASU

CALGARY FLAMES vs. TORONTO MAPLE LEAFS

Neděle 24. ledna 2021, 22:00 SEČ • Scotiabank Saddledome, Calgary, AB

2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky

33. Monahan (Hanifin, Gaudreau), 47. Tkachuk PPG (Lindholm, Andersson) – 8. Muzzin (Marner, Rielly), 40. Simmonds PPG (Marner, Rielly), 43. Matthews (Spezza, Rielly)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90.6%, odchytal 57:49

Jack Campbell (TOR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.9%, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Dominik Simon (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:55

Tři hvězdy utkání

1. Morgan Rielly (TOR), 2. Jack Campbell (TOR), 3. Andrew Mangiapane (CGY)

Calgary Flames vs. Toronto Maple Leafs – KARTA ZÁPASU

ARIZONA COYOTES vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS

Neděle 24. ledna 2021, 22:00 SEČ • Gila River Arena, Glendale, AZ

0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky

60. Karlsson (Marchessault, Tuch)

Statistické okénko

Střely na bránu: 16 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (ARI) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.3%, odchytal 59:28

Marc-André Fleury (VGK) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Tomáš Nosek (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:41

Tři hvězdy utkání

1. William Karlsson (VGK), 2. Darcy Kuemper (ARI), 3. Marc-André Fleury (VGK)

Arizona Coyotes vs. Vegas Golden Knights – KARTA ZÁPASU

NEW JERSEY DEVILS vs. NEW YORK ISLANDERS

Pondělí 25. ledna 2021, 01:00 SEČ • Prudential Center, Newark, NJ

2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky

17. Hughes PPG (Smith, Palmieri), 19. Zacha (Gusev, Smith)

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (NJD) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91.7%, odchytal 57:50

Česká & slovenská stopa

Pavel Zacha (NJD) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:04

Tři hvězdy utkání

1. Scott Wedgewood (NJD), 2. Ty Smith (NJD), 3. Jack Hughes (NJD)

New Jersey Devils vs. New York Islanders – KARTA ZÁPASU

PITTSBURGH PENGUINS vs. NEW YORK RANGERS

Pondělí 25. ledna 2021, 01:00 SEČ • PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA

3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky

32. Rust (Crosby), 43. McCann, 59. Guentzel (Letang, Crosby) – 17. Blackwell (Fox, Howden), 38. Strome (Trouba, Panarin)

Statistické okénko

Střely na bránu: 19 – 26 | Přesilová hra: 0/0 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 0

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92.3%, odchytal 60:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84.2%, odchytal 58:39

Česká & slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 08:23

Tři hvězdy utkání

1. Jake Guentzel (PIT), 2. Bryan Rust (PIT), 3. Colin Blackwell (NYR)

Pittsburgh Penguins vs. New York Rangers – KARTA ZÁPASU

ANAHEIM DUCKS vs. COLORADO AVALANCHE

Pondělí 25. ledna 2021, 02:00 SEČ • Honda Center, Anaheim, CA

3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky

1. Silfverberg (Henrique), 30. Rakell (Getzlaf, Larsson), 59. Lindholm ENG (Rowney, Grant) – 55. Rantanen (MacKinnon)

Statistické okénko

Střely na bránu: 15 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97.0%, odchytal 59:32

Philipp Grubauer (COL) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 85.7%, odchytal 58:41

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. John Gibson (ANA), 2. Jakob Silfverberg (ANA), 3. Hampus Lindholm (ANA)

Anaheim Ducks vs. Colorado Avalanche – KARTA ZÁPASU

ST. LOUIS BLUES vs. LOS ANGELES KINGS

Pondělí 25. ledna 2021, 02:00 SEČ • Enterprise Center, St. Louis, MO

3:6 (1:2, 0:3, 2:1)

Branky a nahrávky

15. Schenn (Kyrou, Schwartz), 47. Schenn (Parayko, Perron), 47. O'Reilly (Kyrou) – 19. Iafallo PPG (Kempe, Kopitar), 19. Grundström (Moore), 27. Vilardi (Brown), 29. Kopitar (Kempe, Clague), 38. Andersson (Kopitar, Roy), 60. Doughty ENG

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (STL) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85.3%, odchytal 57:06

Jonathan Quick (LAK) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90.3%, odchytal 59:17

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Anže Kopitar (LAK), 2. Brayden Schenn (STL), 3. Adrian Kempe (LAK)

St. Louis Blues vs. Los Angeles Kings – KARTA ZÁPASU

MINNESOTA WILD vs. SAN JOSE SHARKS

Pondělí 25. ledna 2021, 02:00 SEČ • Xcel Energy Center, St. Paul, MN

3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky

5. Parise (Kaprizov), 37. Bjugstad (Spurgeon, Suter), 48. Fiala PPG (Suter, Parise) – 20. Donato (Labanc, Karlsson), 27. Kane PPG (Meier, Donato), 29. Gregor (Ferraro), 59. Burns (Hertl), 60. Nieto ENG

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 36 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (MIN) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88.6%, odchytal 58:23

Martin Jones (SJS) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89.7%, odchytal 59:36

Česká & slovenská stopa

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:55

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:20

Tři hvězdy utkání

1. Brent Burns (SJS), 2. Zach Parise (MIN), 3. Kaapo Kähkönen (MIN)

Minnesota Wild vs. San Jose Sharks – KARTA ZÁPASU

DALLAS STARS vs. NASHVILLE PREDATORS

Pondělí 25. ledna 2021, 02:00 SEČ • American Airlines Center, Dallas, TX

3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky

15. Gurjanov PPG (Pavelski, Hintz), 27. Hintz PPG (Pavelski, Chudobin), 45. Pavelski PPG (Hintz, Klingberg) – 35. Forsberg PPG (Arvidsson, Johansen), 50. Granlund (Arvidsson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 17 | Přesilová hra: 3/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Chudobin (DAL) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88.2%, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86.4%, odchytal 58:50

Česká & slovenská stopa

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:43

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45

Tři hvězdy utkání

1. Joe Pavelski (DAL), 2. Roope Hintz (DAL), 3. Viktor Arvidsson (NSH)

Dallas Stars vs. Nashville Predators – KARTA ZÁPASU

WINNIPEG JETS vs. EDMONTON OILERS

Pondělí 25. ledna 2021, 03:00 SEČ • Bell MTS Place, Winnipeg, MB

3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Branky a nahrávky

11. Lowry (Perreault, Appleton), 54. Ehlers (Stastny, Copp), 56. Wheeler PPG (Scheifele, Morrissey) – 21. Nugent-Hopkins (McDavid, Puljujärvi), 35. Turris (Kassian, Neal), 57. Yamamoto (McDavid, Draisaitl), 60. Draisaitl (McDavid, Nurse)

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 38 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (WPG) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89.5%, odchytal 60:00

Mikko Koskinen (EDM) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92.1%, odchytal 59:41

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM), 2. Leon Draisaitl (EDM), 3. Nikolaj Ehlers (WPG)

Winnipeg Jets vs. Edmonton Oilers – KARTA ZÁPASU

Tabulky jednotlivých divizí či statistiky hráčů a mužstev jsou k dispozici zde.

