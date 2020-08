Dvě suspendace, pak koncert. Chybami se člověk učí, ví coloradský trumf Kadri

Vládne střelcům nejen v kabině Lavin, ale také v celé NHL. K šesti gólům navrch přidal i pět asistencí, lepší je z jeho spoluhráčů jen ligová superstar Nathan MacKinnon. Devětadvacetiletý Kanaďan Nazem Kadri zkrátka válí a ukazuje, že Colorado rozhodně neprohloupilo, když ho loni přivedlo. Avs hledali druhého centra, jemuž se bude dařit na buly a obstará také nějaké ty body. Obojí Kadri zvládá perfektně. "Takového hráče jsme potřebovali," chválí ho MacKinnon.

V Torontu mu fanoušci nemohli přijít na jméno.

Dva roky po sobě si Kadri během vyřazovacích bojů vykoledoval suspendaci a nesmyslně oslabil Maple Leafs. I kvůli tomu ambiciózní tým pokaždé předčasně vypadl.

Logickým vyústěním byl odchod londýnského rodáka. Výměnou ho získaly Laviny. A teď se díky němu převalily v prvním kole play-off přes Arizonu.

Proti Kojotům Kadri nastřádal sedm bodů, vládl na brankovišti, výtečně zapadl do elitního přesilovkového komanda. Žádné děsivé kiksy, nýbrž až na výjimky báječný hokej, to je vizitka borce s číslem 91 na zádech.

"Víte, člověk se chce poučit z vlastních chyb," povídá Kadri v rozhovoru pro NHL.com. "Vím, že jsem pro svůj tým užitečnější na ledě než na trestné lavici nebo na tribuně," dodává.

O tom není pochyb. Jakmile má chuť do hry a řádí na kluzišti, vyvažovali byste jeho výkony zlatem. Prostor pro zlepšení ale zůstává.Ne pokaždé se mu totiž chce makat naplno. Stačí si připomenout zápasy číslo 2 a 3 proti Yotes.

Po úvodním mači coloradský kouč Jared Bednar nešetřil na Kadriho adresu chválou. "Byl naším nejlepším hráčem," velebil všestranného útočníka, poté co se blýskl vítězným gólem

Jenže v dalších dvou partiích byl Kadri jen svým stínem. Bednar si s ním před utkáním číslo 4 sedl a vše probral. Výsledek? Kdysi hodně svéhlavý borec se neurazil, naopak odpověděl výtečným představením.

Pod výhru 7:1 se podepsal třemi body. A o dva dny později zásadně přispěl k ukončení série. Dvakrát skóroval a ukázal, že v předbrankovém prostoru je trumfem Avs.

To on, chodí do míst, kde je běžnou praxí masáž hokejkou a štulce do zad, a střílí góly.

Coloradská přesilovka je díky němu smrtící. "Hrajeme ji jednoduše, často střílíme a tvrdě bojujeme o odražené puky, proto se nám daří," popsal Kadri, v čem tkví kouzlo.

Když se zpětně ohlíží, přesun pod Skalisté hory z ontarijské metropole si nemůže vynachválit. Těší ho, že od prvního dne měl absolutní podporu ze strany vedení, koučů i spoluhráčů.

I to je důvod, proč teď tak válí. Dokonale zapadl. Stal se posledním dílkem do skládačky. Nepřehlédnutelně se podílí na tom, že Colorado se teď jako mašina řítí play-off a budí respekt.

V tuhle chvíli jsou Avs, mimo jiné zásluhou své ničivé ofenzivní síly, jedním z nejvážnějších adeptů na zisk Stanley Cupu. Vedle Vegas Golden Knights a Boston Bruins.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+