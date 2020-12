Dvacítku přejeli američtí dravci. Junioři neměli nárok, na MS podruhé padli

Toužili zaskočit dalšího giganta šampionátu, tentokrát ale čeští junioři neměli nárok. Proti silným Američanům hráli dlouho pozorně a odpovědně, ve druhé třetině ovšem soupeř zabral, nastřílel tři góly a jednoznačně vykročil za vítězstvím. Čeští reprezentanti si v Edmontonu připsali druhou vysokou porážku, na Silvestra je od 20:00 SEČ čeká závěrečná bitva základní skupiny proti Rakousku.

Čeští junioři nastoupili ve stejné sestavě jako v předchozím povedeném utkání proti Rusku, do branky se znovu postavil Lukáš Pařík, mimo sestavu zůstal Jaromír Pytlík, jenž léčil menší zranění v dolní části těla. Trenérský štáb nezměnil ani plán do utkání, reprezentanti důsledně pracovali v obraně, pokrývali střední pásmo. A když vybojovali kotouč, bleskově vyráželi na zteč.

Úvod zápasu patřil soupeři, Američané vlétli do útočného pásma a byli hodně aktivní. Ve 4. minutě se po velkém závaru dostal do palebné pozice obránce York, ale neštěstí mířil do horní tyče. Konstrukci později trefil ze strany také Caufield. Hokejisté se ovšem s nástupem soka srovnali a stále častěji se hrnuli dopředu. V 8. minutě měl šanci Teplý, stejný hráč se po nahrávce Rašky dostal k zakončení i před koncem první třetiny.

Dvacítka předváděla velmi rychlý hokej, nedovolovala protivníkovi práci na brankovišti a na opačné straně zaměstnávala gólmana Knighta. Prostřední dějství zahájil hezký pokus Vitoucha, mnohem víc se ale hrálo na opačné straně kluziště. Dosud pevný český val poprvé povolil ve 26. minutě, kdy Bobby Brink pohotově dorážel před bránou a Američany poslal do vedení – 1:0.

Junioři se snažili odpovědět, pokud jim to vývoj hry dovolil. Teplý i Novák bohužel pálil do Knighta. Ve 33. minutě se hrálo ve čtyřech, na hrací ploše vzniklo víc prostoru a zámořský výběr toho využil. Obránce Thrun nádherně našel na straně nepokrytého Trevora Zegrase a šikovný vlasáč dával do prázdné – 2:0. Bohužel to nebylo všechno, v čase 35:56 se podruhé v utkání prosadil Bobby Brink, který využil rozhozené české obrany a skóroval – 3:0.

Američané byli trpěliví, bleskově bruslili a měnili si kotouče, bránící juniory dokázali rozhodit a šli do vedení. Škoda, že slibnou pozici posléze prováhal Teplý, tahle akce mohla dvacítku aspoň částečně vrátit do zápasu. Ve třetí třetině už junioři nenašli způsob, jak odpovědět, naopak inkasovali další góly.

Když rozhodčí signalizovali faul Krutila, poslal pumelici k tyči Paříkovy brány Trevor Zegras – 4:0. V čase 47:45 putoval na trestnou lavici Jiříček a soupeř záhy trestal, po 33 vteřinách využil přesilovku Arthur Kaliyev – 5:0. Hra dvacítky se úplně rozpadla, po dalším trestu pro Koffera se bleskově prosadil Cole Caufield – 6:0.

Češi chtěli brzy poté střídat gólmany, záměr však učinili po zakázaném uvolnění a rozhodčí jim udělili dvě minuty za zdržování hry. Nabuzení Američané přidali další gól, z další početní výhody se o to zasloužil Matthew Boldy – 7:0. Junioři končili zápas v útlumu, v 54. minutě mířil Zegras do tyče, brankář Malík musel řešit i další situace.

Dvacítka si na turnaji připsala druhou vysokou porážku a před sebou má poslední bitvu základní skupiny proti Rakousku. Duel startuje na Silvestra ve 20:00 SEČ, pokud reprezentanti vyhrají, zajistí si postup do play off.

Výsledek třetího zápasu české dvacítky na MS:

USA – ČESKO 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 26. Brink (Berard), 34. Zegras (Thrun), 36. Brink (Beniers, Johnson), 47. Zegras (Faber, York), 49. Kaliyev (York, Zegras), 51. Caufield (Zegras, York), 52. Boldy (Zegras, Caufield).

Rozhodčí: Campbell, Sandlak – Mannella, O'Quinn (všichni Kanada).

Vyloučení: 2:7, navíc Svozil (Česko) na 10 minut.

Využití: 3:0.

Střely na branku: 32:22 (8:10, 15:7, 9:5).

Bez diváků.

Nejlepší hráči: Bobby Brink – Radek Kučeřík.

USA: Knight – Helleson, Sanderson, Faber, York, Thrun, Johnson, LaCombe – Kaliyev, Turcotte, Zegras – Caufield, Beniers, Boldy – Brink, Farinacci, Berard – Moynihan, Slaggert, Brisson – Colangelo. Trenéři: Leaman, T. Donato, Mayotte a S. Miller.

Česko: Pařík (52. Malík) – Krutil, Kučeřík, Haš, Svozil, Jiříček, Klikorka, Kubíček – Lang, Myšák, Teplý – Beránek, Vitouch, Mužík – Novák, Gut, Raška – Rychlovský, Najman, Koffer – Přikryl. Trenéři: Mlejnek, Bruk a Trnka.

Byfield zapsal šest bodů

Tři zápasy, skóre 29:3. Kanada proti slabším týmům jasně dominovala a Slováky může znovu těšit, jak vyrovnanou bitvu s ní sehráli. Domácí reprezentace se proti Švýcarům rozehřívala pomalu, na gól Tomasina nikdo další v první třetině nenavázal.

Od poloviny duelu už to byla jednoznačná záležitost. Javorové listy nakonec zakulatily desítku a první skutečně povedený zápas na šampionátech dvacítek prožil Quinton Byfield. Dvojka letošního draftu zaznamenala dvě branky a čtyři asistence!

Výsledek stejně nemohl nic změnit na tom, co oba týmy věděly už před zápasem: Kanadu čeká na Silvestra přímý souboj s Finskem o první místo ve skupině, zatímco Švýcarsko se o den dřív utká s Německem o holý postup.

Výsledek skupiny A:

KANADA – ŠVÝCARSKO 10:0 (1:0, 4:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 2. Tomasino (Byfield, Quinn), 22. Cozens (Perfetti, McMichael), 29. Pelletier (Zary, Byfield), 34. Suzuki (Byfield, Newhook), 38. McMichael (Cozens), 46. Byfield (Drysdale, Suzuki), 49. Byfield (Quinn, Pelletier), 50. Perfetti (Krebs, Newhook), 54. Guhle (Korczak, Krebs), 56. Pelletier (Byfield).

Rozhodčí: Garon, Lawrence – Mackey, Vanoosten (všichni Kanada).

Vyloučení: 6:6, navíc Salzgeber (Švýcarsko) 10 minut.

Využití: 3:0.

Střely na branku: 52:15 (14:3, 23:4, 15:8).

Bez diváků.

Nejlepší hráči: Quinton Byfield – Simon Knak.

Kanada: Levi – Drysdale, Byram, Schneider, Harley, Barron, Guhle, Korczak – Cozens, McMichael, Holloway – Krebs, Newhook, Perfetti – Pelletier, Byfield, Quinn – Tomasino, Suzuki, Mercer – Zary. Trenéři: Tourigny, Dyck a Love.

Švýcarsko: Patenaude – Baragano, Chanton, Guggenheim, Meier, Vouardoux, Pezzullo, Villa, Fiedler – Fust, Canonica, Knak – Derungs, Allenspach, Biasca – Hofer, Schläpfer, Marchand – Jobin, Salzgeber, Daehler. Trenéři: Bayer, Albelin a Fischer.

Sborná odčinila prohru s Českem

Pro Rakušany by mělo být mistrovství světové elity po 11 letech o postupných krůčcích. Ten úvodní udělali proti Švédům, kdy zpevnili defenzivu a ze 65 střel inkasovali jen čtyřikrát. Teď přidali druhý: Na turnaji vstřelili první gól, jmenovitě belgický rodák Senna Peeters.

Na Rusy to ale bylo hodně málo. Sborná dala zapomenout na předešlé zaváhání už v první třetině, kterou především díky kapitánu Vasiliji Podkolzinovi (2+1) vyhrála 4:0. Výsledek 7:1 dotvořila v závěrečné části, střelecky dominovala poměrem 50:18.

V tabulce české skupiny B tak dorovnala na šesti bodech Spojené státy i Švédsko. Tre Kronor mají se dvěma zbývajícími duely nejvýhodnější pozici, jenže hrají právě proti oběma tabulkovým sousedům. Pořadí v první trojici je tak naprosto otevřené a ještě do něj může promluvit i Česko.

Výsledek skupiny B:

RAKOUSKO – RUSKO 1:7 (0:4, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 28. Peeters (Kasper) – 5. Amirov (TS), 7. Podkolzin (Byčkov, Čisťakov), 14. Podkolzin (Kňazev, Amirov), 17. Chusnutdinov (Podkolzin, Byčkov), 42. Kňazev (Afanasjev, Chusnutdinov), 58. Afanasjev (Abramov, Gricjuk), 59. Gricjuk (Afanasjev, Byčkov).

Rozhodčí: Bloski, Pearce – Deschamps, Foster (všichni Kanada).

Vyloučení: 2:2, navíc Safonov (Rusko) 10 minut.

Využití: 0:1.

Střely na branku: 18:50 (9:17, 6:13, 3:20).

Bez diváků.

Nejlepší hráči: Marco Rossi – Vasilij Podkolzin.

Rakousko: Brandner – Necesany, Lindner, Pallierer, Pfeffer, Kützer, Posch – Peeters, Rossi, Kasper – Hochegger, Harnisch, Thaler – Böhm, Wallner, Pauschenwein – Tschofen, Krainz, van Ee – Theirich, Unterweger. Trenéři: Bader, Lukas a Pinter.

Rusko: Achťamov – Muchamadullin, Čisťakov, Byčkov, Kuzněcov, Kirsanov, Kňazev, Šechovcov – Podkolzin, Chusnutdinov, Amirov – Činachov, Abramov, Gricjuk – Baškirov, Safonov, Spiridonov – Bardakov, Ponomarjov, Grošev – Afanasjev. Trenéři: Larionov, Filatov, Golubovič a Potapov.

Další program MS do 20 let

Středa 30. prosince:

0:00 Kanada – Švýcarsko (sk. A)

3:30 Rakousko – Rusko (sk. B)

20:00 Finsko – Slovensko (sk. A)

Čtvrtek 31. prosince:

0:00 Švýcarsko – Německo (sk. A)

3:30 Rusko – Švédsko (sk. B)

20:00 Česko – Rakousko (sk. B, ČT sport)

Pátek 1. ledna:

0:00 Kanada – Finsko (sk. A)

3:30 Švédsko – USA (sk. B)

Sobota 2. ledna:

18:00 1. čtvrtfinále (ČT sport)

21:30 2. čtvrtfinále (ČT sport)

Neděle 3. ledna:

1:00 3. čtvrtfinále

4:30 4. čtvrtfinále

Úterý 5. ledna:

0:00 1. semifinále (ČT sport)

3:30 2. semifinále

23:30 zápas o 3. místo

Středa 6. ledna:

3:30 finále (ČT sport)

Share on Google+