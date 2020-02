Duncan Keith nechce o výměně slyšet. Mám nad tím kontrolu, libuje si

Pokud se Chicago Blackhawks rozhodnou, že budou při uzávěrce přestupů prodejcem, mohou vyměnit třeba obránce Duncana Keitha. Avšak hokejista nechce o odchodu slyšet ani slovo.

V souvislosti s obchodem se o něm dost hovořilo již loni, avšak nestěhoval se. Nyní by si už ovšem Duncan Keith mohl skutečně pakovat kufry.

Před zmiňovaným osudem jej však dobře chrání smlouva.

Aktuálně mu běží desátý rok ze třináctiletého kontraktu na celkem 72 milionů dolarů, který podepsal s Blackhawks 3. prosince 2009. Dohoda zahrnuje plnou doložku o nevyměnitelnosti.

Pakliže se tedy Chicago chce zbavit Keitha, potřebuje jeho souhlas. A zde je právě problém.

„Určitě bych toho využil. Mám nad tím kontrolu. Mohu tak učinit," řekl Keith reportérovi Marku Lazerusovi z uznávaného webu The Athletic.

Co se postupu do play-off týče, mají to Blackhawks hodně složité.

V tabulce Západní konference jsou nyní na dvanáctém místě (bilanc. 25-24-8). Jejich ztráta na druhou divokou kartu, kterou aktuálně drží Arizona Coyotes, činí šest bodů (se třemi zápasy k dobru).

Keith vyjádřil touhu zůstat v Chicagu. Zároveň ale doufá, že tým má i nadále snahu vyhrávat.

„Takhle... Chci tady zůstat. Také chci ale vyhrát pohár. Mám to zde v Chicagu rád a nechci odejít," poznamenal Keith.

„Určitě bychom se měli pokusit vyhrát. Oblékáme přece barvy Blackhawks. Tak pojďme na to!," burcoval.

Keith, šestatřicetiletý Kanaďan, odehrál v sezoně 2019-2020 zatím 48 zápasů, přičemž v nich vstřelil jeden gól a zapsal celkem 15 kanadských bodů. Součástí Blackhawks je celou svojí kariéru, působí tady patnácté období.

Případným zájemcem o jeho služby by mohli být Florida Panthers. O tomto spojení jsme Vás informovali už v průběhu ledna.

Uzávěrka přestupů NHL 2020 je na programu 24. února.

